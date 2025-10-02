'워터밤 여신' 시그니처 지원, 생활고에 야간 물류센터 알바 "소속사도 몰라"

[스포츠조선 이우주 기자] 시그니처 출신 지원(지지원)이 걸그룹 활동 중에도 야간 알바를 했던 사연을 고백했다.

1일 유튜브 채널 '원마이크'에서는 '워터밤 여신이 걸그룹 활동 중에도 야간 물류센터 알바 뛴 이유'라는 제목의 영상이 게재됐다.

지지원이라는 새 이름으로 솔로 활동에 나선 시그니처 출신 지원. 지지원은 지난해 '2024 워터밤' 무대에 올라 '워터밤 여신'으로 등극했으나 시그니처는 데뷔 4년만인 지난해 12월 해체했다.

지지원은 시그니처 해체 후에도 멤버들과 같이 살고 있다고. 지지원은 "(불화가) 있다고 생각하실 거 같은데 너무 감사하게도 없다. 지금도 같이 살고 있다"며 "속상하긴 하다. 팬 분들한테 미안한 마음도 크고. 부모님이 기대해주시고 많이 믿어주셨는데"라고 털어놨다.

지지원은 걸그룹 활동 중에도 물류 센터에서 일했다고 고백했다. 지지원은 "데뷔하고 나서 생각보다 공백기가 되게 길고 뭐 할 수 있는 시간이 많아서 낮에는 숙소에서 매니저님이 같이 사시니까 못 갔고 야간에 몰래 나가서 일일 알바 같은 거했다. 바로 전날에 신청해도 할 수 있는. 물류 알바를 했다"고 밝혔다.


지지원은 "다른 건 할 수가 없었다. 왜냐면 언제 스케줄이 생길지 모르는데 회사에 개인사정이 생겨서 스케줄을 불참한다고 할 수가 없지 않냐. 사실 알바를 하러 간다는 게 말이 안 되는 상황이다. 아침에 스케줄 체크가 되면 밤에 갔다 올 수 있는 일을 했다. 물건 들고 배송지 별로 분류하는 작업을 했다"며 "제가 갔던 데는 가나다라 숫자 맞춰서 뛰어다니면서 넣으면 됐다. 그것도 있고 컨테이너 벨트에서 나오는 거 가져다 놓는 것도 있고 바코드 찍는 것도 있고 다양하다"고 밝혔다.

소속사도 몰래 일을 했다고. 지지원은 "활동할 때 이걸 말할 수 없으니까 회사가 알면 얼마나 속상하겠냐. 그래서 연습생 때 한 거라 했다"며 "민낯에 안경 끼고 가면 당연히 걸그룹이 있을 거라 생각 안 하시니까 크게 의심하지 않았다. '되게 예쁘다', '걸그룹 같다' 하는데 저라고 생각 못했다 "며 웃었다.

야간 알바까지 했던 이유에 대해 지지원은 "긴 시간 동안 연습생하고 연예인으로 활동했는데 큰 수익도 없고 생활비도 계속 부모님한테 받아 써야 되는데 저희 집이 잘 사는 집이 아니었다. 성인이 되고도 계속 지원을 해주시니까 아무래도 더 힘드실 거 아니냐. 내가 쓸 돈은 내가 벌어서 쓰고 싶은 마음이 제일 컸다. 손 벌리고 싶지 않은 마음이었다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com

