임영웅, 축구 감독 된다…안정환·김남일·이동국에도 선전포고(뭉찬4)

[스포츠조선 정빛 기자] 임영웅이 '뭉쳐야 찬다4'에서 축구 감독으로 전격 데뷔한다.
공개된 영상 속 임영웅은 데뷔전을 앞두고 긴장한 모습을 보인다. 수많은 관중 앞에서도 당당했던 그가 선수 대기실에서는 어색해하는 모습으로 눈길을 끈다. 그가 이끄는 'KA리그 연합팀'은 KA리그 8개 팀의 에이스 선수들을 직접 뽑아 구성한 팀. 라인업을 짜던 그는 "저도 선수 명단에 넣으면 안 돼요?"라며 풋풋한 신입 감독의 열정을 드러낸다
하지만 긴장한 기색도 잠시, 훈련 현장에서는 감독으로서의 면모가 빛난다. 선수들을 향해 엄마 같은 애정 어린 잔소리를 하는가 하면, 연습 경기 중에는 직접 그라운드에 뛰어들어 기량을 파악하는 열정을 보여준다.
이어 임영웅은 '판타지리그' 연합팀을 이끌 안정환, 김남일, 이동국 감독에게 "저도 열심히 하고 있으니까, 감독님들 긴장하셔야 할 겁니다"라며 당찬 선전포고도 날려, 본 경기에 대한 기대감을 높이고 있다.
JTBC '뭉쳐야 찬다4'는 10월 12일 일요일 오후 7시 10분 방송된다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com