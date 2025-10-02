데이식스 도운, 기안84 잇나…선크림 세수→파도 싸대기에도 굳건(나혼산)

데이식스 도운, 기안84 잇나…선크림 세수→파도 싸대기에도 굳건(나혼산)
사진 제공=MBC

[스포츠조선 정빛 기자] '밴드 붐'을 일으킨 데이식스(DAY6)의 드러머 도운이 '나 혼자 산다'에 출격한다.

오는 3일 방송되는 MBC '나 혼자 산다'에서는 대세 밴드 데이식스의 드러머 도운의 '바다 사나이' 일상이 공개된다.

올해 데뷔 10주년을 맞은 국민 밴드 데이식스의 드러머이자 막내 도운의 반전 넘치는 일상이 예고돼 기대를 모은다. 도운은 "혼자 산 지 5~6년 된 것 같아요. 지금 집에서 산 지는 5개월 정도 됐어요"라며 '도운 하우스'를 최초 공개한다.

글로벌한 인기로 해외 투어를 자주 다니는 그의 집은 그야말로 깔끔 그 자체. 군더더기 없는 미니멀 인테리어가 놀라움을 자아낸다. 특히 새것처럼 휑한 냉장고의 모습이 시선을 강탈한다. 한편 '도운 하우스'의 거실에는 숨겨진 비밀의 방이 있는데, 그곳에는 '이것'이 가득하다고 해 궁금증을 끌어올린다.


데이식스 도운, 기안84 잇나…선크림 세수→파도 싸대기에도 굳건(나혼산)
사진 제공=MBC
깜깜한 새벽인 2시 40분, 알람과 함께 일어난 도운은 각종 장비를 챙겨 어디론가 향한다. 도운이 도착한 곳은 서해의 한 선착장으로, 그는 "낚시는 자부심 있습니다"라며 낚시 방송과 낚시 대회까지 섭렵한 '낚시왕'의 면모를 보여준다.

오랜만에 낚싯대를 잡은 도운은 설레는 마음으로 배에 오른다. 가을을 맞아 전국의 낚시꾼들을 모이게 만든 서해안 주꾸미 대첩에 도운도 출사표를 던진다.

주꾸미 잡기에 자신감을 보인 '도태공' 도운의 실력이 궁금한 가운데, 공개된 사진 속에는 거침없이 주꾸미를 낚아올리는 그의 모습이 포착돼 눈길을 모은다.


데이식스 도운, 기안84 잇나…선크림 세수→파도 싸대기에도 굳건(나혼산)
사진 제공=MBC
또 도운은 섬세한 손끝 감각에 집중하더니 "와! 히트!"를 외치며 '일타 쌍주꾸미'를 낚는 등 '낚시 천재 도태공'의 실력을 발휘해 기대를 모은다. 무려 8시간 동안 바다 낚시의 재미에 빠진 도운은 뿌듯한 하루를 보낸다.


도운의 털털하고 유쾌한 쾌남의 반전 매력도 빼놓을 수 없다. 그는 기안84와 구성환을 잇는 '선크림 세수'를 보여주는가 하면, 파도 싸대기에도 흔들리지 않는 사나이의 모습을 보이는 등 예상치 못한 모습으로 놀라움을 안겨줄 예정이다.

MBC '나 혼자 산다'는 오는 3일 오후 11시 10분 방송된다.


데이식스 도운, 기안84 잇나…선크림 세수→파도 싸대기에도 굳건(나혼산)
사진 제공=MBC

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

