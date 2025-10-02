데이식스 도운, 기안84 잇나…선크림 세수→파도 싸대기에도 굳건(나혼산)

|
[스포츠조선 정빛 기자] '밴드 붐'을 일으킨 데이식스(DAY6)의 드러머 도운이 '나 혼자 산다'에 출격한다.
글로벌한 인기로 해외 투어를 자주 다니는 그의 집은 그야말로 깔끔 그 자체. 군더더기 없는 미니멀 인테리어가 놀라움을 자아낸다. 특히 새것처럼 휑한 냉장고의 모습이 시선을 강탈한다. 한편 '도운 하우스'의 거실에는 숨겨진 비밀의 방이 있는데, 그곳에는 '이것'이 가득하다고 해 궁금증을 끌어올린다.
|
주꾸미 잡기에 자신감을 보인 '도태공' 도운의 실력이 궁금한 가운데, 공개된 사진 속에는 거침없이 주꾸미를 낚아올리는 그의 모습이 포착돼 눈길을 모은다.
|
도운의 털털하고 유쾌한 쾌남의 반전 매력도 빼놓을 수 없다. 그는 기안84와 구성환을 잇는 '선크림 세수'를 보여주는가 하면, 파도 싸대기에도 흔들리지 않는 사나이의 모습을 보이는 등 예상치 못한 모습으로 놀라움을 안겨줄 예정이다.
MBC '나 혼자 산다'는 오는 3일 오후 11시 10분 방송된다.
|
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com