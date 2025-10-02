'결혼설' 김숙, 구본승 향한 특급 내조 "유튜브 위해 고가 카메라 선물" ('옥문아')

[스포츠조선 정안지 기자] 김숙이 '10월 7일 결혼설'에 휩싸인 구본승에게 특급 내조를 했다는 사실이 밝혀져 옥탑방이 발칵 뒤집혔다.

2일 KBS측은 "카메라로 이어진 본승&숙의 썸이 궁금하다면?"이라면서 '옥탑방의 문제아들' 예고편을 공개했다.

이날 방송에는 김숙과 '10월 7일 결혼설'에 휩싸인 썸남 구본승이 출연했다.

먼저 구본승은 "유튜버로 데뷔했다. 그 전부터 골프, 낚시로 유튜브 하란 이야기는 많았는데 그걸 준비하는 과정에서 김숙 씨 유튜브를 먼저 나가게 됐다"며 말문을 열었다.

이어 그는 "오프닝 하려고 문을 딱 열었는데 나를 반겨준 카메라가 내가 필요한 카메라였다. 그 카메라가 너무 반가워서 '좋다'고 했더니 김숙 씨가 그 카메라를 선물로 줬다"며 "그거 들고 촬영을 하고 있다"고 말해 눈길을 끌었다.

이를 들은 주우재는 "플러팅을 한다"면서 "누나 아닌 척 하면서 엄청 좋아한다"고 했다. 김종국 또한 "내조를 했다"고 거들었다.

그러자 구본승과 함께 게스트로 출연한 윤정수는 "나는 일회용 카메라도 받아본 적 없다"고 해 웃음을 안겼다. 구본승에게만 활짝 열린 김숙 지갑에 홍진경도 "이상하다"며 두 사람 사이를 의심했다.


이에 김숙은 "오빠가 유튜브를 한다고 하더라. 그때 유튜브 출연에 대한 고마움에 선물을 고민하던 중 카메라 앞에 두고 한참을 만지작 거리더라"면서 "안 사주면 훔쳐 가겠더라. 그러기 전에 '오빠 내가 사주겠다'면서 감사의 표시로 선물한거다"고 해명했다.


그때 김숙은 "진짜 스윗 한게 선물 받은 카메라로 영상 편지를 촬영해서 나한테 보내줬다"고 자랑해 또 한번 옥탑방이 발칵 뒤집혔다.

주우재는 "이게 연애 아니냐"며 흥분을 감추지 못하는 한편 송은이는 "나는 프러포즈 한 거라고 생각한다. 고백이다"면서 바람을 잡았다. 그러자 김숙은 "영상 보낸 건 진짜 무슨 의미냐"고 물어 과연 구본승이 어떠한 이야기를 했을지 시선이 집중됐다.

김숙과 구본승의 '10월 7일 결혼 임박설'의 최종 결말은 오늘(2일) 저녁 8시 30분 방송되는 KBS2 '옥탑방의 문제아들'에서 공개된다.

