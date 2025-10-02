송가인母, 링거투혼 딸에 건강 걱정→보양식 파티…"많이 먹고 아프지마라"…

|
[스포츠조선 고재완 기자] 가수 송가인이 마을 잔치에 등장한다.
이어 진도의 좋은 것들을 다 넣은 회심의 보양식 준비에 돌입했다. 아버지가 키운 진도 대파에, 당일 갓 따온 진도 전복, 그날 잡은 토종닭을 넣은 보양식 닭곰탕을 한 솥 가득 끓여 입을 떡 벌어지게 했다. 여기에 진도의 특산물이자, 건강 식재료인 진도 울금까지 넣어 딸을 위한 귀한 보양식 '진도 울금 닭곰탕'을 완성했다.
엄청난 양이 놀라움을 자아낸 가운데 송가인의 어머니는 딸을 향해 "많이 먹고 아프다고 하지 마"라며 딸 걱정을 털어놓기도. 실제로 송가인은 전국을 누비며 노래하는 바쁜 스케줄로 링거 투혼을 발휘하기도 했다고. 지난 방송에서도 송가인의 부모님은 살이 많이 빠진 딸의 건강을 걱정했다. 송가인은 밝은 미소로 부모님의 걱정을 덜어드렸다는 후문이다.
한편 이날 송가인과 어머니는 마을 어르신들이 직접 맛보고 콕 집은 메뉴로 '엄마손특집' 메뉴 평가 대결에 나섰다. 진도의 대표 건강 식재료를 듬뿍 넣어 맛도 좋고 몸에도 좋은 송가인 모녀의 메뉴는 무엇일지, "서울 가서 1등 하고 올게!"라고 외치며 의욕을 활활 불태운 송가인 모녀는 우승의 영광을 거머쥘 수 있을지 그 결과는 방송에서 확인할 수 있다.
