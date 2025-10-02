[SC현장]'개훌륭' 새 판 짰다…'이경규 교장·교무부장 영탁' 사관학교 개교(종합)

기사입력 2025-10-02 15:28


'개훌륭' 이경규(왼쪽), 영탁. 사진 제공=KBS2

[스포츠조선 정빛 기자] 반려견 예능의 원조로 큰 사랑을 받았던 '개는 훌륭하다'가 사관학교 콘셉트로 한층 업그레이드돼 돌아온다.

2일 KBS2 '개는 훌륭하다(이하 '개훌륭')' 온라인 제작발표회가 열렸다. 이날 현장에는 이태헌 PD를 비롯해 방송인 이경규, 가수 영탁, 수의사 김현주, 훈련사 이웅종, 권혁필, 양은주, 최민혁이 참석했다.

'개훌륭'은 반려견 예능의 원조로 큰 사랑을 받았던 프로그램으로, 이번에는 사관학교 콘셉트로 한층 업그레이드돼 돌아온다. 이태헌 PD는 "1년 반 정도 준비했다. 더 강력하고 새롭게 리뉴얼했다. 기존 '개훌륭'을 뛰어넘기 위해 많은 노력을 기울였다"고 자신감을 드러냈다.

이어 "2019년에 시작해 5년 동안 프로그램을 이어오며 다양한 시뮬레이션을 해봤다. 저희가 넘어야 할 대상은 결국 저희 자신이었다. 새로운 '개훌륭'은 예능적인 시스템을 갖추고, 훈련사들이 경쟁을 통해 다양한 맞춤형 훈련을 선보일 수 있도록 했다. 도화지를 확장해 새로운 그림을 그리자는 마음으로 스스로를 넘어보려 한다"고 강조했다.


'개훌륭' 이경규. 사진 제공=KBS2
돌아온 '개훌륭'에서는 이경규가 교장, 영탁이 교무부장을 맡아 신선한 조합을 보여준다. 이경규는 "'개훌륭' 사관학교 교장 이경규다"라며 위엄 있게 자신을 소개했다. 이번 시즌의 변화에는 "강아지 사관학교를 개교했다. 많은 담임선생님들과 교무부장까지, 학교 시스템을 그대로 적용했다. 졸업 여부가 가장 중요하며, 입학도 매우 엄격하다. 정말 문제가 있는 경우에만 입학을 허용한다. 우리 학교에 들어오시면 사랑과 봉사 정신으로 케어할 것이다. 폭력이나 학대는 전혀 없다"고 짚었다.

새롭게 합류한 영탁은 "너무 좋아하는 프로그램에 MC로 함께하게 돼 행복하고 감사하다. 과거 두 차례 게스트로 출연해 10마리 이상의 반려견과 지낸 추억을 나눈 적이 있는데, 좋게 봐주셔서 불러주신 것 같다. 잘해야겠다는 의욕이 있다"며 각오를 다졌다.


'개훌륭' 담임선생님 최민혁, 김현주, 이웅종, 권혁필, 양은수(왼쪽부터). 사진 제공=KBS2
이번 '개훌륭'은 담임선생님 제도와 훈련사들의 선의의 경쟁, 수의사의 세심한 케어가 더해져 1:1 맞춤형 교육으로 반려견 교육의 질을 높인다. '비욘드 개훌륭'을 목표로, 반려인 1500만 시대에 걸맞은 새로운 교육법을 선보이겠다는 포부다.

'원조 개통령' 훈련사 이웅종은 "명확하고 확실한 반려동물 훈련 방법을 알려드리겠다"고 했고, 권혁필 훈련사는 "20년 차 훈련사로서 최고의 담임선생님이 되겠다"고 인사했다.


양은주 훈련사는 "어질리티 규칙과 행동 교정 노하우를 결합해 반려견과 반려인이 행복할 수 있도록 돕겠다"고 했고, 최민혁 훈련사는 "영하고 트렌디한 훈련법을 알려드리겠다"고 귀띔했다.

수의사 김현주는 "15년간 반려동물 행동지도사, 미용사 등 학생들을 양성해왔다. 반려동물 행동 문제와 정신적 요인을 다각도로 진단하고 싶어 함께하게 됐다"고 설명했다.


'개훌륭' 이경규(왼쪽), 영탁. 사진 제공=KBS2
이번 시즌의 관전 포인트는 '경쟁 시스템'이다. 이경규는 "저희 사관학교에서는 담임선생님 전원을 교체할 수도 있다. 교장은 남아 있지만, 비리가 있거나 기분을 상하게 하면 즉시 자를 것이다"라며 농담을 건넸다. 그러면서도 "저는 편견이 없다. 특정인을 편애하면 사관학교가 무너진다. 무엇보다 교장선생님을 향한 존경심이 중요하다. 식사 대접 같은 방법도 있지 않겠나"라며 유쾌하게 분위기를 이끌었다.

이어 "강아지가 사람을 무는 상황도 다양한 방식으로 해결할 수 있다. 각 선생님들이 가진 스킬을 통해 교육을 진행한다"며 "훈련 도중 물림 사고가 발생할 수 있는데 수의사가 계셔서 치료가 가능하다. 비용은 일절 받지 않으며, 사관학교에서 전부 해결한다. 안전이 최우선"이라고 덧붙였다.


'개훌륭' 영탁. 사진 제공=KBS2
영탁은 "초창기라 정장을 입고 녹화에 참석하고 있다. 첫 녹화 때 훈련사들의 교육법을 가까이에서 지켜봤는데, 각자 스타일이 달라 흥미로웠다. 옳고 그르다가 아니라 상황 대처법이 달라 재미있었다. 프로그램이 재밌겠다고 확신했다"고 전했다.

이경규는 영탁과의 호흡에 대해 "영탁이 사회생활을 잘한다. 제가 춥다 하니 담요를 주려고 하더라. '규라인'에는 원래 이윤석 한 명뿐이었는데, 이제 영탁이 합류해 두 명이 됐다. 최선을 다해보겠다"며 웃음을 자아냈다.


'개훌륭' 이태헌 PD. 사진 제공=KBS2
이 PD는 이경규와 영탁을 섭외한 것에 "아무리 생각해도 이경규 선배밖에 떠오르지 않았다. 또 에너지 넘치는 영탁 씨를 섭외했다. 두 분의 케미가 좋다"며 기대를 당부했다.

끝으로 영탁은 "보호자와 반려견이 행복한 삶을 누릴 수 있도록 일조하겠다"고 했고, 이경규는 "이 사관학교는 제 개인 것이 아니라 시청자들의 사관학교다. 문제점을 발견하면 입학해 깔끔히 해결받으시길 바란다"며 목소리를 높였다.

돌아온 '개는 훌륭하다'는 추석 연휴 마지막 날인 오는 10월 9일(목) 오후 8시 30분, KBS2를 통해 방송된다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

