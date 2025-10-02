[SC현장]'개훌륭' 새 판 짰다…'이경규 교장·교무부장 영탁' 사관학교…

|
[스포츠조선 정빛 기자] 반려견 예능의 원조로 큰 사랑을 받았던 '개는 훌륭하다'가 사관학교 콘셉트로 한층 업그레이드돼 돌아온다.
이어 "2019년에 시작해 5년 동안 프로그램을 이어오며 다양한 시뮬레이션을 해봤다. 저희가 넘어야 할 대상은 결국 저희 자신이었다. 새로운 '개훌륭'은 예능적인 시스템을 갖추고, 훈련사들이 경쟁을 통해 다양한 맞춤형 훈련을 선보일 수 있도록 했다. 도화지를 확장해 새로운 그림을 그리자는 마음으로 스스로를 넘어보려 한다"고 강조했다.
'원조 개통령' 훈련사 이웅종은 "명확하고 확실한 반려동물 훈련 방법을 알려드리겠다"고 했고, 권혁필 훈련사는 "20년 차 훈련사로서 최고의 담임선생님이 되겠다"고 인사했다.
양은주 훈련사는 "어질리티 규칙과 행동 교정 노하우를 결합해 반려견과 반려인이 행복할 수 있도록 돕겠다"고 했고, 최민혁 훈련사는 "영하고 트렌디한 훈련법을 알려드리겠다"고 귀띔했다.
수의사 김현주는 "15년간 반려동물 행동지도사, 미용사 등 학생들을 양성해왔다. 반려동물 행동 문제와 정신적 요인을 다각도로 진단하고 싶어 함께하게 됐다"고 설명했다.
이어 "강아지가 사람을 무는 상황도 다양한 방식으로 해결할 수 있다. 각 선생님들이 가진 스킬을 통해 교육을 진행한다"며 "훈련 도중 물림 사고가 발생할 수 있는데 수의사가 계셔서 치료가 가능하다. 비용은 일절 받지 않으며, 사관학교에서 전부 해결한다. 안전이 최우선"이라고 덧붙였다.
이경규는 영탁과의 호흡에 대해 "영탁이 사회생활을 잘한다. 제가 춥다 하니 담요를 주려고 하더라. '규라인'에는 원래 이윤석 한 명뿐이었는데, 이제 영탁이 합류해 두 명이 됐다. 최선을 다해보겠다"며 웃음을 자아냈다.
끝으로 영탁은 "보호자와 반려견이 행복한 삶을 누릴 수 있도록 일조하겠다"고 했고, 이경규는 "이 사관학교는 제 개인 것이 아니라 시청자들의 사관학교다. 문제점을 발견하면 입학해 깔끔히 해결받으시길 바란다"며 목소리를 높였다.
돌아온 '개는 훌륭하다'는 추석 연휴 마지막 날인 오는 10월 9일(목) 오후 8시 30분, KBS2를 통해 방송된다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com