컴투스, 글로벌 게임개발 공모전 '컴:온' 올해로 2번째 개최

컴투스는 유망한 게임 개발자를 발굴 및 지원하는 글로벌 게임개발 공모전 '컴:온'을 올해로 두 번째 개최한다고 밝혔다.
공모 부문은 참가자가 직접 개발한 창작 게임이며, 게임 제작에 관심 있는 만 14세 이상의 대한민국 거주자라면 누구나 참여 가능하다. 특히 올해는 1인 개발사나 인디게임 개발사 재직자까지 참여할 수 있도록 지원 자격 요건을 완화한다.
상금은 대상 2000만 원을 포함해 총 4000만 원 규모로 마련된다. 수상자들에게는 컴투스 입사 지원 시 가산점 부여, 컴투스의 글로벌 게임 플랫폼 '하이브' 무상 지원 등 실효성 높은 다양한 특전도 제공한다. 참가 희망자들은 오는 30일부터 12월 31일까지 공모전 공식 웹사이트를 통해 작품을 응모할 수 있다.
한편 컴투스는 지난 2018년부터 2023년까지 '컴투스 글로벌 콘텐츠문학상'을 통해 글로벌 게임 및 콘텐츠 산업을 이끌어갈 스토리 창작자들을 지원했다. 지난해부터는 글로벌 게임개발 공모전 '컴:온'을 개최하며, 게임 개발 인재와 IP를 발굴해 국내외 게임 산업 발전에 기여하고 있다고 전했다.