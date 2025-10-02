하이브·국립중앙박물관·국립박물관문화재단, '뮷즈'·하이브 아티스트 IP …

|
국립박물관문화재단은 국립박물관의 문화유산을 활용해 국내외에 문화를 진흥하고 가치를 확산하기위해 다양한 사업을 추진하는 공공기관으로, 국립중앙박물관의 소장 문화유산을 모티브로 제작한 고유의 문화상품 브랜드 '뮷즈(MU:DS)'를 론칭하며 한국은 물론 세계인에게 우리 유물의 가치와 아름다움을 널리 알리고 있다.
또한 방탄소년단은 2020년 코로나19 시기에 유튜브가 개최한 온라인 가상 졸업식 'Dear Class of 2020'의 축사와 퍼포먼스 영상을 국립중앙박물관에서 촬영하며 인연을 맺은 바 있다.
유홍준 국립중앙박물관장은 "K-컬처의 뿌리이자 영감의 원천인 우리 전통문화를 세계에 널리 알리는 것은 국립중앙박물관의 주요 과제"라며 "이번 하이브와의 협업은 전통과 현대가 만나 한국 문화유산의 아름다움을 전 세계에 전하고, K-컬쳐의 지평을 한층 넓히는 계기가 될 것"이라고 밝혔다. 이어 "이번 협업을 시작으로 국립중앙박물관이 더 많은 이들과 소통하고, 전통문화가 현대적 감각 속에서 새롭게 살아 숨 쉬는 경험을 전할 수 있기를 기대한다"고 덧붙였다.
정용석 국립박물관문화재단 사장은 "한국을 대표하는 글로벌 기업 하이브, 그리고 국립중앙박물관과 함께 우리 문화의 가치를 세계에 전할 수 있게 되어 매우 뜻깊다"며 "이번 협업을 통해 국립박물관 상품 브랜드 '뮷즈(MU:DS)'가 글로벌 시장에서 더 많은 분들과 만날 수 있기를 기대한다. 앞으로도 우리 유물의 아름다움과 의미를 널리 알리고, K-문화유산과 K-컬쳐가 함께 성장하며 세계 속에서 굳건히 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com