하이브·국립중앙박물관·국립박물관문화재단, '뮷즈'·하이브 아티스트 IP …

하이브·국립중앙박물관·국립박물관문화재단 양해각서 체결식, 유홍준 국립중앙박물관장(왼쪽)과 방시혁 하이브 의장. 사진=하이브
[고재완의 컬처&] 하이브가 국립중앙박물관, 국립박물관문화재단과 K-컬쳐의 글로벌 확장을 위해 손을 맞잡았다.

하이브는 2일 오전 국립중앙박물관에서 국립박물관문화재단, 국립중앙박물관과 K-문화상품의 브랜드 가치 제고 및 글로벌 시장 진출 확대를 위한 양해각서를 체결했다. 체결식에는 방시혁 하이브 의장과 유홍준 국립중앙박물관장, 정용석 국립박물관문화재단 사장이 참석해 세계적으로 가치를 인정받고 있는 K-문화상품과 K-팝 산업 간의 협력을 통해 글로벌 시장에서의 영향력을 동반 제고하자는데 뜻을 함께했다.

국립중앙박물관은 44만여 점의 문화유산을 소장하며, 이들의 보존·연구·전시·교육 등을 담당하고 있는 국내 최대 규모의 박물관이다. 지난해 연간 관람객 수 379만명을 기록하며 세계 박물관 관람객 순위 8위를 차지한 국립중앙박물관은 올해 관람객 수 500만명을 돌파할 것으로 예상돼 전세계 톱 5 박물관으로 격상할 것이 기대되고 있다.

국립박물관문화재단은 국립박물관의 문화유산을 활용해 국내외에 문화를 진흥하고 가치를 확산하기위해 다양한 사업을 추진하는 공공기관으로, 국립중앙박물관의 소장 문화유산을 모티브로 제작한 고유의 문화상품 브랜드 '뮷즈(MU:DS)'를 론칭하며 한국은 물론 세계인에게 우리 유물의 가치와 아름다움을 널리 알리고 있다.


정용석 국립박물관문화재단 사장, 유홍준 국립중앙박물관장, 방시혁 하이브 의장(왼쪽부터) 사진=하이브
하이브와 국립중앙박물관, 국립박물관문화재단은 ▲국립박물관상품 '뮷즈'와 하이브 뮤직그룹 아티스트 IP의 디자인 요소를 결합한 상품 개발 및 사업화 ▲하이브의 글로벌 유통 네트워크를 활용한 '뮷즈'의 해외 시장 진출 협력 ▲국립중앙박물관 소장품 및 콘텐츠 확산을 위한 홍보 협력 등을 골자로 각사의 전문성을 십분 활용해 전방위적 협업을 펼칠 계획이다.

특히 하이브와 국립박물관상품 '뮷즈(MU:DS)'는 지난해 '달마중' 시리즈 공식상품을 통해 이미 한 차례 협업한 바 있어 또 한 번의 시너지 창출이 기대된다. 지난해 선보였던 한국 전통미에 방탄소년단의 브랜드 가치를 더한 공식상품 '달마중' 상품은 반가사유상, 백자 달항아리 등 국립중앙박물관 소장 국보급 유물 6점에서 모티프를 얻은 디자인 요소를 풍경, 키링, 장신구 등 현대적이고 실용적인 아이템에 녹여내 국내외에서 화제를 모았다.

또한 방탄소년단은 2020년 코로나19 시기에 유튜브가 개최한 온라인 가상 졸업식 'Dear Class of 2020'의 축사와 퍼포먼스 영상을 국립중앙박물관에서 촬영하며 인연을 맺은 바 있다.


국립중앙박물관을 관람하는 유홍준 국립중앙박물관장(왼쪽)과 방시혁 하이브 의장. 사진=하이브
방시혁 하이브 의장은 "K-컬쳐의 역사와 정체성을 상징하는 국립중앙박물관과 그 가치를 제고하는 데 힘쓰고 있는 국립박물관문화재단과 같은 뜻으로 함께 하게돼 기쁘고 영광스럽게 생각한다"며 "음악과 아티스트, 콘텐츠로 세계 무대에서 K-컬쳐의 위상을 높이고자 노력하고 있는 하이브에게 이번 협업은 매우 뜻 깊은 일이며, 하이브의 모든 인프라와 진심을 모아 우리 문화적 자부심을 전 세계에 알리는데 최선을 다할 것"이라고 소감을 밝혔다.


유홍준 국립중앙박물관장은 "K-컬처의 뿌리이자 영감의 원천인 우리 전통문화를 세계에 널리 알리는 것은 국립중앙박물관의 주요 과제"라며 "이번 하이브와의 협업은 전통과 현대가 만나 한국 문화유산의 아름다움을 전 세계에 전하고, K-컬쳐의 지평을 한층 넓히는 계기가 될 것"이라고 밝혔다. 이어 "이번 협업을 시작으로 국립중앙박물관이 더 많은 이들과 소통하고, 전통문화가 현대적 감각 속에서 새롭게 살아 숨 쉬는 경험을 전할 수 있기를 기대한다"고 덧붙였다.

정용석 국립박물관문화재단 사장은 "한국을 대표하는 글로벌 기업 하이브, 그리고 국립중앙박물관과 함께 우리 문화의 가치를 세계에 전할 수 있게 되어 매우 뜻깊다"며 "이번 협업을 통해 국립박물관 상품 브랜드 '뮷즈(MU:DS)'가 글로벌 시장에서 더 많은 분들과 만날 수 있기를 기대한다. 앞으로도 우리 유물의 아름다움과 의미를 널리 알리고, K-문화유산과 K-컬쳐가 함께 성장하며 세계 속에서 굳건히 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

