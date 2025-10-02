'73세' 윤미라, 생애 첫 지하철 탑승에 안절부절 "공기 탁할 줄 알았…

'73세' 윤미라, 생애 첫 지하철 탑승에 안절부절 "공기 탁할 줄 알았는데"

기사입력 2025-10-02 17:41


[스포츠조선 이우주 기자] 배우 윤미라가 인생 첫 지하철 탑승에 도전했다.

2일 윤미라의 유튜브 채널에서는 '아들과 데이트 미라클에 뜬 이필모!'라는 제목의 영상이 게재됐다.

윤미라는 '솔약국집 아들들'에서 모자지간으로 호흡을 맞춘 이필모를 만나러 갔다. 윤미라는 "사랑하는 내 후배하고 데이트를 하니까 조금 꾸며봤다"며 슈트를 차려 입고 지하철역으로 향했다.

윤미라가 지하철을 타는 건 이번이 인생 최초라고. 역으로 내려가는 윤미라는 "나 여기도 처음 와본다"고 밝혔다.

73세인 윤미라는 지하철을 무료로 타기 위해 어르신 교통카드까지 발급 받았다. 하지만 카드 찍는 법도 모르는 윤미라. 한참 안절부절한 끝에 한 시민의 도움으로 무사히 들어갈 수 있었다.


윤미라의 약속 장소는 충무로. 윤미라는 "공기도 괜찮고 좋다. 답답하지도 않고"라며 "어디서 타는지 알아야 되지 않냐"고 물었다. 이에 제작진은 "지하철은 번호가 없다. 아무데나 타면 된다"고 설명, 지하철이 오자 윤미라를 교통약자석으로 안내했다.

생애 첫 지하철을 타본 윤미라는 "지하철은 답답하고 공기도 탁하다 생각했는데 너무 좋다. 차 막히고 그럴 때 지하철이 빠르다더라"라고 만족했다.

충무로역에서 이필모를 만난 윤미라. 윤미라는 "화면으로만 아들, 딸 낳고 잘 사는 거 보고 필모 너무 잘 살고 있다 싶었다"며 이필모를 반가워했다. 이필모는 "오늘 화장 엄청 잘 되셨다.너무 예쁘다"고 윤미라를 칭찬했지만 윤미라는 "화장이 아니고 원래 예쁜 거 모르냐"고 타박해 웃음을 안겼다.


이필모 역시 지하철을 타고 왔다고. 윤미라는 "돈 내지?"라고 물으며 "돈 낼 때가 좋다. 공짜가 약간 껄적지근하다"고 토로했다.

wjlee@sportschosun.com

