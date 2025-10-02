'73세' 윤미라, 생애 첫 지하철 탑승에 안절부절 "공기 탁할 줄 알았…

|
[스포츠조선 이우주 기자] 배우 윤미라가 인생 첫 지하철 탑승에 도전했다.
윤미라가 지하철을 타는 건 이번이 인생 최초라고. 역으로 내려가는 윤미라는 "나 여기도 처음 와본다"고 밝혔다.
73세인 윤미라는 지하철을 무료로 타기 위해 어르신 교통카드까지 발급 받았다. 하지만 카드 찍는 법도 모르는 윤미라. 한참 안절부절한 끝에 한 시민의 도움으로 무사히 들어갈 수 있었다.
생애 첫 지하철을 타본 윤미라는 "지하철은 답답하고 공기도 탁하다 생각했는데 너무 좋다. 차 막히고 그럴 때 지하철이 빠르다더라"라고 만족했다.
충무로역에서 이필모를 만난 윤미라. 윤미라는 "화면으로만 아들, 딸 낳고 잘 사는 거 보고 필모 너무 잘 살고 있다 싶었다"며 이필모를 반가워했다. 이필모는 "오늘 화장 엄청 잘 되셨다.너무 예쁘다"고 윤미라를 칭찬했지만 윤미라는 "화장이 아니고 원래 예쁜 거 모르냐"고 타박해 웃음을 안겼다.
이필모 역시 지하철을 타고 왔다고. 윤미라는 "돈 내지?"라고 물으며 "돈 낼 때가 좋다. 공짜가 약간 껄적지근하다"고 토로했다.
