이천수, 심하은과 이혼설 심경 "아들이 엄마랑 산다고…가짜뉴스도 아닌 지…

[스포츠조선 이우주 기자] 축구 국가대표 출신 이천수가 심하은과의 이혼설에 분노했다.
2일 유튜브 채널 '리춘수'에서는 '더 이상 못 참겠습니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.
이천수는 "우리가 싸우는 것도 많이 나오고 실제로 부부들이 안 싸우진 않지만 방송에 나오니까너무 가짜뉴스가 심하다"고 분통을 터뜨렸다.
딸 역시 해당 가짜뉴스를 봤다고. 심하은은 "더 심각한 게 태강이가 어제 갑자기 차 뒤에서 엄마랑 아빠 뽀뽀 얘기를 계속 한다. 그러다 갑자기 '아빠는 다른 여자랑 뽀뽀했잖아' 하더라. '아빠가 다른 사람이랑 축구하다가 쓰러지고 뽀뽀했잖아' 하더라. 이천수가 출연한 뮤직비디오를 본 거였다"며 "내가 '태강아. 그건 가짜야. 아빠가 배우하려다가 연기를 너무 못해서 그게 마지막 작품이야' 했더니 아무튼 자기는 봤다더라"라고 밝혔다.
이천수는 "태강이도 찾다 찾다 거기까지 본 거다"라고 말했고 심하은은 "주은이한테 '큰일났다'고 했다. 태강이가 되게 예민하다. '우리가 태강이한테 신경을 써야겠다' 했더니 주은이가 태강이한테 '아빠랑 누구랑 뽀뽀했다고?'라고 물었다. 그랬더니 '그건 가짜다' 하면서 심하게 부정하더라"라고 밝혔다.
제작진은 "태강이도 가짜뉴스 본 거 아니냐"고 걱정했고 심하은은 "한번 태강이가 '난 엄마랑 살 거야' 이랬는데"라고 깜짝 놀랐다. 당황한 이천수는 "왜 이렇게 MSG를 치냐"고 심하은을 말렸다.
심하은은 "가짜뉴스도 심하고 동네 소문도 심하다. 주은이한테 학비만큼 사교육을 들인다. 저 집에 가면 모든 과목당 외국인 선생님이 있다. 우리가 무슨 빌딩이 있는데 없는 척하고 산다더라. (건물) 없다. 운전기사도 있다더라"라고 황당해했다.
심하은은 "이혼 얘기도 황당했던 게 매일 안 싸울 수 없지 않냐. 싸우고 화해하고 사는 건데. 이혼할 생각이 없다"고 단호하게 말했고 이천수 역시 "실제 지금은 우리가 너무 행복하고 아이들도 잘 크고 있는데 그런 가짜뉴스가 나오는 게 말도 안 된다. 그건 가짜뉴스도 아니다. 지어낸 것"이라고 못박았다.
