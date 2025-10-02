'이천수♥' 심하은 "합의 이혼 이런게 아니라…남편 일방적 발표처럼, 너…

'이천수♥' 심하은 "합의 이혼 이런게 아니라…남편 일방적 발표처럼, 너무 화났다" 이혼설에 '발끈'(리춘수)

[스포츠조선 고재완 기자] 전 축구 국가대표 이천수와 아내 심하은이 최근 불거진 이혼설에 대해 직접 입을 열었다.

2일 공개된 이천수의 유튜브 채널 '리춘수'의 '더 이상 못 참겠습니다'라는 제목의 영상에서 이천수 부부는 온라인을 중심으로 확산된 가짜뉴스에 강한 불쾌감을 드러냈다.

심하은은 "합의 이혼도 아닌데 마치 남편이 일방적으로 발표한 것처럼 보도돼 너무 화가 났다"며 "화가 나서 SNS에 가짜뉴스라고 직접 해명했더니 주은이 학교 학부모들까지 걱정하며 연락을 해왔다"고 토로했다.

이천수는 "방송에서 다투는 모습이 비치다 보니 사람들이 더 오해하는 것 같다. 실제로는 전혀 사실이 아닌 얘기들이 퍼지고 있다"며 억울함을 호소했다.


심하은은 "아들 태강이가 뮤직비디오 속 장면을 보고 '아빠가 다른 여자랑 뽀뽀했다'고 말해 깜짝 놀랐다"며 "아이들에게까지 이런 소문이 영향을 미친 게 가장 마음 아팠다"고 털어놨다.

특히 태강이가 예민하게 받아들이는 모습에 언니 주은이가 직접 "그건 가짜다"라고 단호히 말해 웃음을 자아내기도 했다.

심하은은 "우리가 '빌딩이 있다' '모든 과목마다 외국인 강사를 둔다' 같은 소문까지 돌았다"며 "부부가 매일 안 싸울 수는 없지 않나. 싸우고 화해하며 사는 건데, 이혼은 전혀 생각한 적 없다"고 강조했다.

이에 이천수도 "나 역시 이혼할 생각이 없다. 지금 가족 모두 너무 행복하게 잘 살고 있다. 떠도는 건 모두 지어낸 얘기"라고 못박으며 "지금까지는 참고 넘어갔지만 가족 문제를 건드리는 건 다르다. 필요하다면 고소도 불사할 것"이라며 단호한 입장을 보였다.

그는 "과거에도 심한 악플을 법적으로 대응한 적이 있다. 하지만 지금은 더 이상 변명하지 않겠다. 우리 가족은 행복하다. 근거 없는 소문은 믿지 말아달라"고 목소리를 높였다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

