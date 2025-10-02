'이천수♥' 심하은 "합의 이혼 이런게 아니라…남편 일방적 발표처럼, 너…

|
[스포츠조선 고재완 기자] 전 축구 국가대표 이천수와 아내 심하은이 최근 불거진 이혼설에 대해 직접 입을 열었다.
2일 공개된 이천수의 유튜브 채널 '리춘수'의 '더 이상 못 참겠습니다'라는 제목의 영상에서 이천수 부부는 온라인을 중심으로 확산된 가짜뉴스에 강한 불쾌감을 드러냈다.
이천수는 "방송에서 다투는 모습이 비치다 보니 사람들이 더 오해하는 것 같다. 실제로는 전혀 사실이 아닌 얘기들이 퍼지고 있다"며 억울함을 호소했다.
|
|
|
|
특히 태강이가 예민하게 받아들이는 모습에 언니 주은이가 직접 "그건 가짜다"라고 단호히 말해 웃음을 자아내기도 했다.
심하은은 "우리가 '빌딩이 있다' '모든 과목마다 외국인 강사를 둔다' 같은 소문까지 돌았다"며 "부부가 매일 안 싸울 수는 없지 않나. 싸우고 화해하며 사는 건데, 이혼은 전혀 생각한 적 없다"고 강조했다.
이에 이천수도 "나 역시 이혼할 생각이 없다. 지금 가족 모두 너무 행복하게 잘 살고 있다. 떠도는 건 모두 지어낸 얘기"라고 못박으며 "지금까지는 참고 넘어갔지만 가족 문제를 건드리는 건 다르다. 필요하다면 고소도 불사할 것"이라며 단호한 입장을 보였다.
그는 "과거에도 심한 악플을 법적으로 대응한 적이 있다. 하지만 지금은 더 이상 변명하지 않겠다. 우리 가족은 행복하다. 근거 없는 소문은 믿지 말아달라"고 목소리를 높였다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com