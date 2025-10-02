현아, 계속된 임신설에 분노했나…손가락 욕에 ♥용준형과 키스까지 '과감'

기사입력 2025-10-02 22:37


현아, 계속된 임신설에 분노했나…손가락 욕에 ♥용준형과 키스까지 '과감'

현아, 계속된 임신설에 분노했나…손가락 욕에 ♥용준형과 키스까지 '과감'

[스포츠조선 이우주 기자] 가수 현아가 과감한 포즈로 팬들도 놀라게 했다.

현아는 2일 자신의 계정에 "모두 모두 수고하셨어요", "감사합니다"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속에는 싱가포르 공연을 무사히 마친 현아의 모습이 담겼다. 현아는 자신과 함께 무대에 오른 댄서들과 다정한 포즈로 사진을 찍은 것은 물론 독사진에서도 과감한 매력을 뽐냈다.

특히 현아는 남편 용준형과 입을 맞추는 사진도 당당하게 공개하며 신혼의 달달함을 자랑했다.

하지만 현아는 손가락 욕을 날리는 사진까지 함께 공개해 관심을 모으고 있다. 이에 팬들 사이에서는 현아가 도발적인 포즈를 취하는 것인지, 계속되는 임신설에 대응한 것인지 의견이 갈리고 있다.


현아, 계속된 임신설에 분노했나…손가락 욕에 ♥용준형과 키스까지 '과감'
한편, 현아는 지난 1일 싱가포르에서 열리는 'Token of Love 페스티벌' 공연에 참석하기 위해 남편 용준형과 인천국제공항을 찾았다. 검은색 민소매에 회색 재킷을 걸친 현아는 남편 용준형의 손을 꼭 잡은 채 취재진에 반갑게 인사했다.

하지만 이전보다 다소 살이 오른 모습에 일각에서는 현아가 임신한 것이 아니냐고 의심하기 시작했다. 이에 현아 소속사 앳에어리어는 "임신은 사실이 아니다"라고 임신설을 부인했다.

현아의 임신설은 이번이 처음이 아니다. 지난해 10월 두 사람이 열애 9개월 만에 초고속 결혼식을 올리고, 현아가 무대에서 춤을 격하게 추지 않는다는 이유로 혼전임신설이 불거진 바 있다.


또 결혼 이후 현아가 아기 신발 모양의 디저트 사진을 SNS에 게재하며 임신설이 더욱 확산됐지만 당시에도 소속사 측은 현아의 임신설을 부인했다.

이후 현아는 유튜브 콘텐츠 '용타로'에 출연해 살이 찐 이유를 직접 밝혔다. 현아는 "행복해서 찐 거 같다. 건강상의 이유로도 살을 찌워야 된다 해서 찌웠는데 춤 출 때 몸이 무거워서 다시 다이어트에 들어갔다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

한가인, 전설의 졸업사진 비하인드 "어떻게 쓰일지 몰라 안경 벗어"

2.

'새신랑' 김종국 "♥아내와 신혼여행, 가족 인사도 마쳤다"..달달한 첫 근황

3.

"야 네가 해" 김지민, 결혼 3개월만..싸늘해진 김준호♥ 말투에 폭발

4.

신현준♥김경미, 2년째 별거 중 "자녀 교육 위해, 아직도 힘들어" ('각집부부')

5.

이용식·이수민 가족, 또 오열 사태...딸 분유 실종에 눈물 펑펑 "굶길까 봐"

연예 많이본뉴스
1.

한가인, 전설의 졸업사진 비하인드 "어떻게 쓰일지 몰라 안경 벗어"

2.

'새신랑' 김종국 "♥아내와 신혼여행, 가족 인사도 마쳤다"..달달한 첫 근황

3.

"야 네가 해" 김지민, 결혼 3개월만..싸늘해진 김준호♥ 말투에 폭발

4.

신현준♥김경미, 2년째 별거 중 "자녀 교육 위해, 아직도 힘들어" ('각집부부')

5.

이용식·이수민 가족, 또 오열 사태...딸 분유 실종에 눈물 펑펑 "굶길까 봐"

스포츠 많이본뉴스
1.

'와, 아빠랑 똑같네' 전설 이병규 아들 이승민, 프로 데뷔 타석 초구 안타 '작렬' [광주 현장]

2.

'방출된' 김하성 데려다 썼더니.. 호랑이 새끼를 키웠구나 → "그는 리그 전체의 관심 대

3.

또 손가락이냐, 트라우마 생길라...KIA 윤도현, 슬라이딩 과정 부상으로 교체 [광주 현장]

4.

3위팀 감독도 힘 실어주는데…'역대 최초 역사' LG 감독 재계약, 여전히 신중한가

5.

"추석 연휴는 스틸러스와 함께!" 포항스틸러스, 5일 대전전 풍성한 이벤트로 팬 맞이

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.