최우식♥정소민, 러블리 웨딩화보..마침내 부부로 ‘90일 신혼일기 시작’…

[스포츠조선 박아람 기자] 최우식과 정소민의 웨딩 사진이 공개됐다.
최우식은 '우주메리미'에서 80년 전통의 대한민국 최초의 제과점 명순당 4세이자 완전무결한 후계자 김우주 역을 맡아 새로운 모습을 보여줄 예정이다. 완벽한 재벌 4세로 변신한 최우식의 연기에 기대감이 상승한다.
무엇보다 기대되는 것은 최우식과 정소민의 케미스트리다. 이미 케미요정으로 정평이 난 최우식과 정소민이 위장 신혼부부라는 독특한 관계로 조우해 만들어갈 서사에 관심이 쏠리고 있는 것. 두 사람은 최고급 신혼집 경품을 사수하기 위해 90일간 위장 신혼생활을 이어가며 진짜보다 더 진짜 같은 케미스트리를 발산해 시청자의 마음을 사로잡을 예정이다.
이에 더해 시원시원한 전개와 독보적인 유니버스로 시청자의 몰입을 유발하는 채널 SBS와의 만남도 기대를 모은다. '나의 완벽한 비서', '사내맞선' 등 SBS 표 로맨틱 코미디의 성공계보를 '우주메리미'가 이어간다. '우주메리미'는 캐릭터의 사랑스러운 면면과 막힘없는 로맨스 전개로 한 주의 마무리를 책임진다. '그해 우리는'으로 SBS 표 첫사랑 로맨스를 보여준 최우식과 데뷔작 '나쁜 남자' 이후 15년만에 SBS로 컴백하는 정소민이 로코 맛집 SBS와 만들어낼 시너지에 기대감이 수직상승한다.
이 가운데, 첫 방송을 일주일을 앞둔 오는 3일(금) 오후 8시 20분 '우주메리미' 스페셜 '우주메리미~리보기'가 방송된다. '우주메리미' 제작진은 "추석 연휴를 맞아 '우주메리미'의 매력을 미리 만날 수 있도록 풍성한 재미를 꽉꽉 담은 스페셜 방송을 준비했다"라며 "최우식, 정소민의 위장 신혼부부 케미스트리부터 배우들의 흥미진진한 인터뷰, 배우들의 유쾌한 호흡을 엿볼 수 있는 촬영장면, 웃음이 폭발하는 비하인드까지 아낌없이 공개할 예정이니 관심 부탁드린다"라고 전했다.
한편, SBS 새 금토드라마 '우주메리미'는 오는 10월 10일 금요일 밤 9시 50분 첫 방송된다.
