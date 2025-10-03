미나♥류필립 '80kg 감량' 수지와 불화설 사실…"결국 인연 끊었다"

미나♥류필립 '80kg 감량' 수지와 불화설 사실…"결국 인연 끊었다"

[스포츠조선 이유나 기자]가수 류필립이 누나 수지 씨와 불화설에 대해 직접 입을 열었다.

2일 유튜브 채널 '필미커플'에는 '수지 누나에 대한 오해 그리고 궁금증을 힘들게 말씀 드립니다'라는 제목의 영상이 공개됐다. 해당 영상에서 류필립은 최근 불거진 불화설에 대해 솔직하게 털어놨다.

류필립은 "하기 싫은 걸 억지로 시킬 수는 없다"며 "사람은 억지로 하면 안 된다. 수지 누나가 운동을 그만하고 싶다고 해 저희가 더 이상 진행할 수 없었다"고 설명했다. 이어 "많은 분들이 오해를 하시지만, 저희는 수지 누나를 강제로 다이어트시킨 적이 없다. 그동안 충분히 지원했고, 건강 위험을 느껴 안전 구간까지 돕자는 마음이었다"고 덧붙였다.

그는 "수지 누나가 건강하게 다이어트 하는게 저희 목표였고 더 빼라는 건 저희 노예도 아니고, 수지누나가 150kg 일때는 생명의 위험까지 왔기 때문에 80kg까지 도와줬고, '수지 누나 팽 쳤다' 이건 아니다. 제 입장에서는 미나 씨에게 전적으로 많은 도움을 받은 입장이다. 미나 씨에게 너무 고맙습니다. 너무 감사하다. 저희 가족을 도와줬다"고 아내에게 공을 돌렸다.

수지 씨는 지난 8월 다이어트 과정에서 번아웃을 겪고 요요 현상을 겪었다고 밝힌 바 있다. 류필립은 이에 대해 "그때 '행복하지 않았다'는 말을 듣고 섭섭했다. 저는 수지 누나가 행복하길 바랐지만, 결과적으로 그렇지 못했다"며 안타까움을 드러냈다.

또한 류필립은 "수지 누나가 현재 다이어트 중인지 모른다. 다이어트 자체가 스트레스일 수 있고, 제가 관여하는 모습이 통제로 비칠 수 있다"며 "그래서 아예 신경을 끊었다. 뭔가 저도 힘들어서 집으로 부르질 못했다. 매듭을 지어야하는데 저도 안되더라. 얼굴을 보는 것도 힘들다"고 말했다.

마지막으로 그는 "1년 동안 전폭적으로 서포트했지만, 결과가 이렇게 돼 힘들다. 수지 누나가 혼자 하겠다고 했고 더 이상 도움이 필요하지 않다고 해서 도와줄수도 없게 됐다"며 "이로써 수지 누나와의 인연을 마무리했다"고 선언했다.

lyn@sportschosun.com

