'음주뺑소니' 김호중, 옥중 자필 편지 공개…"같은 실수 반복하지 않겠다"

기사입력 2025-10-03 17:24


'음주뺑소니' 김호중, 옥중 자필 편지 공개…"같은 실수 반복하지 않겠다…

'음주뺑소니' 김호중, 옥중 자필 편지 공개…"같은 실수 반복하지 않겠다…

[스포츠조선 김준석 기자] 음주운전 뺑소니 혐의로 수감 중인 가수 김호중이 옥중 자필 편지를 통해 반성과 다짐을 전했다.

김호중은 최근 소나무당 송영길 대표에게 보낸 편지에서 "모든 것이 제 잘못"이라며 "이곳에서 삶의 겸손을 더 배우고, 다윗처럼 같은 실수로 같은 곳에 넘어지지 않는 김호중이 되도록 깎고 또 깎겠다"고 밝혔다.

김호중과 송영길 대표는 과거 서울구치소에서 수감 중이던 시기에 같은 동에서 지내며 인연을 맺었다.

송 대표는 불법 정치자금 혐의로 수감됐을 당시 김호중과 대화를 나누며 어려운 시기를 함께 보냈다.

송 대표는 3일 자신의 SNS에 김호중의 편지를 공개하며 "얼마 전 아내와 함께 여주 소망교도소로 옮겨간 김호중을 면회했는데 얼굴이 유난히 맑아 보였다"며 "편지에서 그의 진심을 읽었다"고 전했다.

이어 "잘못은 지울 수 없지만, 진정한 반성과 새로운 출발을 향한 마음은 존중받아야 한다고 믿는다"고 덧붙였다.

한편 김호중은 지난해 5월 서울 강남구 압구정동에서 만취 상태로 운전을 하다 중앙선을 침범해 반대편에 있는 택시를 들이받고 도주한 뒤 매니저에게 대신 자수하게 한 혐의를 받는다. 김호중은 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(위험운전 치상) 등의 혐의로 기소됐다. 다만 사건 발생 수십시간 후 경찰에 출석해 위드마크 공식을 적용한 음주 측정이 불가능하게 돼 음주운전 혐의는 적용되지 않았다.

1, 2심 재판부는 김호중에 대해 징역 2년 6개월을 선고했다. 김호중은 판결에 불복해 항소했으나 지난 5월 상고를 포기하면서 형이 확정됐다. 김호중의 출소 예정일은 2026년 11월이다. 다만 전체 형기의 1/3 이상 마치면 가석방도 가능하다.

narusi@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

20대 SNS 스타, 방송 직후 숨진 채 발견..범인은 억대 후원한 50대 남성

2.

이효리, 추석에도 요가원 출근.."실물, 청순·여리여리해 놀랐다"

3.

미나♥류필립 '80kg 감량' 수지와 불화설 사실…"결국 인연 끊었다"

4.

'50세' 한고은, 갱년기 고백 "맥주 8리터 마셔도 52kg 유지..에스트로겐 떨어져"

5.

[단독]양세형, 티엔엔터와 전속계약 체결…이영자·김숙·장동민 한솥밥

연예 많이본뉴스
1.

20대 SNS 스타, 방송 직후 숨진 채 발견..범인은 억대 후원한 50대 남성

2.

이효리, 추석에도 요가원 출근.."실물, 청순·여리여리해 놀랐다"

3.

미나♥류필립 '80kg 감량' 수지와 불화설 사실…"결국 인연 끊었다"

4.

'50세' 한고은, 갱년기 고백 "맥주 8리터 마셔도 52kg 유지..에스트로겐 떨어져"

5.

[단독]양세형, 티엔엔터와 전속계약 체결…이영자·김숙·장동민 한솥밥

스포츠 많이본뉴스
1.

'비가 멈추질 않아요' 5위 결정 설마 내일로 밀린다? 초유의 상황 벌어지나[창원 현장]

2.

빗속 직관 대기, 삼성 팬들 뜨거운 팬심...광주 최종전 열릴 수 있나? [광주 현장]

3.

일단 이기고 보자! 안현민, 한화전 4타수 4안타면 타격왕 뒤집힌다 → KT 최후의 일전 라인업 공개

4.

"0-2→4-2 대역전승" '中꺾마'신유빈,'한솥밥'주천희 꺾고 中스매시 첫 女단식 4강행,銅확보! '한가위 선물'

5.

'2위 확정' 한화, KT전 라인업 떴다 → 노시환은 나온다! 류현진 말소, 채은성 문현빈 손아섭 리베라토 제외

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.