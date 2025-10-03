[SC이슈] '음주 뺑소니' 김호중, 옥중에서 전한 편지 "삶의 겸손 배…

|
[스포츠조선 문지연 기자] 음주운전 뺑소니 혐의로 복역 중인 트로트 가수 김호중이 자필 편지를 남겼다.
송영길 대표는 김호중의 자필 편지를 공개했다. 김호중은 해당 편지를 통해 "덕분에 제가 왜 무대에 다시 서야 하는지, 노래해야 하는지 용기를 얻었고 또 이 시간을 지혜롭게 이겨내야 하는지 알 수 있게 됐다. 오늘 해주신 조언을 잘 기억해서 비록 갇혀있는 몸이지만 겸손하게 매일 하루도 빠짐없이 반성하며 김호중의 시간을 채워나가겠다"고 했다.
이어 "모든 것이 제 잘못이다. 오늘 또 느낀다"며 "이곳에서 삶의 겸손을 더 배우고, 다윗처럼 같은 실수로 같은 곳에 넘어지지 않는 김호중이 될 수 있도록 깎고 또 깎겠다. 많이 속상하고 아픈 시간이지만 함께 나누고 함께 사는 것이 왜 내가 이 세상에 태어나 존재하는지를 알려주는 오늘"이라고 했다.
김호중은 지난해 5월 서울 강남구의 한 도로에서 음주운전을 하던 중 중앙선을 침범해 택시와 접촉사고를 낸 뒤 도주한 혐의로 구속됐다.
문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com