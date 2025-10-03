[SC이슈] '음주 뺑소니' 김호중, 옥중에서 전한 편지 "삶의 겸손 배우겠다"

기사입력 2025-10-03 18:21


[SC이슈] '음주 뺑소니' 김호중, 옥중에서 전한 편지 "삶의 겸손 배…

[SC이슈] '음주 뺑소니' 김호중, 옥중에서 전한 편지 "삶의 겸손 배…

[스포츠조선 문지연 기자] 음주운전 뺑소니 혐의로 복역 중인 트로트 가수 김호중이 자필 편지를 남겼다.

송영길 소나무당 대표는 3일 자신의 계정에 "추석 연휴 시작이다. 가수 김호중 소식을 전한다"면서 "감옥생활에서 가장 힘든 것은 연휴다. 연휴 기간 동안 운동, 면회, 편지, 변호사 접견 모두가 중단되고 갇힌 방 안에서 한 발자국도 움직일 수 없다. 열흘 가까운 연휴가 되니, 1년 4개월 넘게 구속 수감 중인 김호중이 더욱 생각난다"고 했다.

송영길 대표는 서울구치소 수감 당시 김호중과 같은 동에서 지낸 적 있다고. 송 대표는 "처지는 달랐지만, 가장 힘들고 어려운 시기에 좁은 공간에서 나눈 대화와 작은 배려는 서로에게 큰 위로가 되었다"고 했다. 최근 김호중을 면회하고 왔다는 송 대표는 "그의 얼굴은 유난히 맑아 보였다. 저는 맹자의 말씀을 인용해 이 시련이 김호중 씨에게 더 깊은 고통과 사람을 체험하게 하고, 내공을 다져 세계적인 가수로 설 수 있는 연단의 세월이 되기를 바란다고 격려했다. 지난날의 잘못으로 큰 사회적 비난을 받으며 지금은 죄값을 치르고 있지만, 고통 속에서도 회개와 반성, 다짐의 길을 걷고 있음을 느꼈다"고 했다.

송영길 대표는 김호중의 자필 편지를 공개했다. 김호중은 해당 편지를 통해 "덕분에 제가 왜 무대에 다시 서야 하는지, 노래해야 하는지 용기를 얻었고 또 이 시간을 지혜롭게 이겨내야 하는지 알 수 있게 됐다. 오늘 해주신 조언을 잘 기억해서 비록 갇혀있는 몸이지만 겸손하게 매일 하루도 빠짐없이 반성하며 김호중의 시간을 채워나가겠다"고 했다.

이어 "모든 것이 제 잘못이다. 오늘 또 느낀다"며 "이곳에서 삶의 겸손을 더 배우고, 다윗처럼 같은 실수로 같은 곳에 넘어지지 않는 김호중이 될 수 있도록 깎고 또 깎겠다. 많이 속상하고 아픈 시간이지만 함께 나누고 함께 사는 것이 왜 내가 이 세상에 태어나 존재하는지를 알려주는 오늘"이라고 했다.

송영길 대표는 "저는 이 편지에서 그의 진심을 읽었다. 잘못은 지을 수 없지만, 진정한 반성과 새로운 출발을 향한 마음은 존중받아야 한다고 믿는다. 그래서 그 작은 떨림을 외면하지 않고 따뜻하게 품어주고 싶다"는 의견을 전했다.

김호중은 지난해 5월 서울 강남구의 한 도로에서 음주운전을 하던 중 중앙선을 침범해 택시와 접촉사고를 낸 뒤 도주한 혐의로 구속됐다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

20대 SNS 스타, 방송 직후 숨진 채 발견..범인은 억대 후원한 50대 남성

2.

'50세' 한고은, 갱년기 고백 "맥주 8리터 마셔도 52kg 유지..에스트로겐 떨어져"

3.

미나♥류필립 '80kg 감량' 수지와 불화설 사실…"결국 인연 끊었다"

4.

이효리, 추석에도 요가원 출근.."실물, 청순·여리여리해 놀랐다"

5.

[단독]양세형, 티엔엔터와 전속계약 체결…이영자·김숙·장동민 한솥밥

연예 많이본뉴스
1.

20대 SNS 스타, 방송 직후 숨진 채 발견..범인은 억대 후원한 50대 남성

2.

'50세' 한고은, 갱년기 고백 "맥주 8리터 마셔도 52kg 유지..에스트로겐 떨어져"

3.

미나♥류필립 '80kg 감량' 수지와 불화설 사실…"결국 인연 끊었다"

4.

이효리, 추석에도 요가원 출근.."실물, 청순·여리여리해 놀랐다"

5.

[단독]양세형, 티엔엔터와 전속계약 체결…이영자·김숙·장동민 한솥밥

스포츠 많이본뉴스
1.

'비가 멈추질 않아요' 5위 결정 설마 내일로 밀린다? 초유의 상황 벌어지나[창원 현장]

2.

빗속 직관 대기, 삼성 팬들 뜨거운 팬심...광주 최종전 열릴 수 있나? [광주 현장]

3.

일단 이기고 보자! 안현민, 한화전 4타수 4안타면 타격왕 뒤집힌다 → KT 최후의 일전 라인업 공개

4.

'2위 확정' 한화, KT전 라인업 떴다 → 노시환은 나온다! 류현진 말소, 채은성 문현빈 손아섭 리베라토 제외

5.

'2등'해도 욕 먹는다 → 김경문 감독 하소연.. "너무 과격한 말들이 많다. 감독도 선수도 신은 아니다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.