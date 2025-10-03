혜리, 수지와 첫 술자리 폭로…"같은 침대서 기절"

기사입력 2025-10-03 18:45


혜리, 수지와 첫 술자리 폭로…"같은 침대서 기절"

[스포츠조선 김준석 기자] 혜리가 수지와의 첫 술자리 뒤 생긴 웃픈 추억을 공개했다.

위스키에 취해 수지 집에서 함께 잠든 뒤, 아침 일찍 몰래 나오다 도어락 경보음이 울려 도둑으로 오해받았던 것.

3일 유튜브 채널 '혜리의 혤스클럽'에는 드라마 '다 이루어질지니' 주연 배우 수지와 이주영이 게스트로 출연했다.


이날 수지는 혜리와 동갑내기 친구임을 소개하며 "우린 오래전부터 친하다"고 밝혔다. 자연스러운 대화 끝에 두 사람은 성인이 된 후 함께한 첫 술자리 기억을 떠올렸다.

혜리는 "성인이 되고 오랜만에 만났는데 위스키를 같이 마셨다. 수지에게 처음 배운 술이었다"며 "기분 좋게 마시다가 수지 집에 가서 같은 침대에서 기절했다"고 회상했다.

이어 "다음날 스케줄이 있어 서둘러 나가려 했는데, 문을 열자마자 경보음이 울렸다"며 "당시 수지 어머니가 나오셔서 도둑으로 오해하실 뻔했다. 그런데도 너무 우아하게 '왜 벌써 가냐'고 말씀하셔서 더 당황했다"고 덧붙였다.

