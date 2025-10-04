박태환 母 "유방암 투병, 가발 쓰고 子 시합 동행...허구한날 노란 걸 따와" ('편스토랑')

기사입력 2025-10-04 08:12


박태환 母 "유방암 투병, 가발 쓰고 子 시합 동행...허구한날 노란 걸…

박태환 母 "유방암 투병, 가발 쓰고 子 시합 동행...허구한날 노란 걸…

박태환 母 "유방암 투병, 가발 쓰고 子 시합 동행...허구한날 노란 걸…

박태환 母 "유방암 투병, 가발 쓰고 子 시합 동행...허구한날 노란 걸…

박태환 母 "유방암 투병, 가발 쓰고 子 시합 동행...허구한날 노란 걸…

박태환 母 "유방암 투병, 가발 쓰고 子 시합 동행...허구한날 노란 걸…

박태환 母 "유방암 투병, 가발 쓰고 子 시합 동행...허구한날 노란 걸…

[스포츠조선 정안지 기자] 박태환의 어머니가 함암 치료 중에도 아들의 경기가 기쁨이었다고 밝혀 뭉클함을 안긴다.

3일 방송된 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서는 영원한 마린보이 박태환을 금메달리스트로 만든 어머니가 결코 쉽지 않았던 박태환 엄마로서의 삶을 이야기 했다.

이날 박태환의 어머니는 "1999년도에 병원에 갔더니 유방암 초기라더라. 입원하라고 하는데, 그때 태환이 시합이 있었다"고 떠올렸다.

어머니는 "시합 끝나고 수술하겠다고 했는데 그렇게 보름 정도 지났는데 초기에서 1기로 진행했다더라"며 "전이가 빨랐다. 항암 치료 하면서 머리고 싹 밀고 가발쓰고 제주도 전국체전 보러 갔다. 항암 치료 하면서도 가발 쓰고 대회 다 따라다녔다"고 밝혀 놀라움을 안겼다.

박태환은 "초반에는 몰랐다. 나중에 어머니가 머리 자르고, 몸이 점점 안 좋아진 엄마를 보고 알게 됐다"고 했다.


박태환 母 "유방암 투병, 가발 쓰고 子 시합 동행...허구한날 노란 걸…
그때 어머니는 "아들 덕분에 수술하고 빨리 회복한 것 같다. 내가 아파서 항암 치료를 못하면 앞으로는 태환이 대회를 못 쫓아가니까 나는 대회 보는 게 최고의 행복이었다"면서 "아프거나 말거나, 유방암 수술이고 뭐고 생각도 안 하고 돌아다녔다"며 아들의 시합을 보며 아픔도 잊었던 당시를 떠올렸다.

어머니는 "아들 덕분에 치료도 잘 했다"고 했고, 박태환은 "그래서 더 열심히 했었던 것도 있다"고 전했다.

어머니는 "그래도 재밌었다. 시합 나갔는데 메달 못 따면 재미없지 않나"라면서 "허구한날 노란 걸 맨날 따오니까"라며 은근 아들을 자랑해 웃음을 안겼다.


그러나 어머니는 "태환이가 1등을 해도 '와' 소리를 한번도 못 냈다. 경쟁 선수의 부모님이 속상해할까봐 말도 못했다"면서 혹시 아들에게 피해가 갈까봐 매사에 노심초사했던 시절을 떠올리기도 했다.

anjee85@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

17.1% 찍은 '폭군의 셰프' 아직 못 보낸다..임윤아·이채민, 스페셜 공개

2.

'윤남기♥' 이다은, 위고비 없이 27kg 감량 성공…"인간 승리"

3.

박나래, 결국 오열…전현무 그린 조부모 초상화에 "울 큰 오빠" 눈물 폭발

4.

유명 아나운서, 10대 딸 둔기로 살해→긴급 체포…"온몸 가득 멍+상처"

5.

로운, 입대 전 마지막 방송서 작별 인사 “살 빼고 D.P 다시 본다”

연예 많이본뉴스
1.

17.1% 찍은 '폭군의 셰프' 아직 못 보낸다..임윤아·이채민, 스페셜 공개

2.

'윤남기♥' 이다은, 위고비 없이 27kg 감량 성공…"인간 승리"

3.

박나래, 결국 오열…전현무 그린 조부모 초상화에 "울 큰 오빠" 눈물 폭발

4.

유명 아나운서, 10대 딸 둔기로 살해→긴급 체포…"온몸 가득 멍+상처"

5.

로운, 입대 전 마지막 방송서 작별 인사 “살 빼고 D.P 다시 본다”

스포츠 많이본뉴스
1.

안 진게 어디야! KT, 9회말 대추격전 → 한화에 또 아픔 안겨 6-6 무승부. NC 지면 5등 가능

2.

"목표는 월드컵 우승" 日 감독의 노빠꾸 선언 "세계 최강 브라질, 전방압박 전술로 꺾는다"…홍명보호와 비교 불가피

3.

나에게는 오늘이 한국시리즈 → 한화 무명투수 박준영, 혼신의 110구 역투! 5이닝 2실점으로 생애 첫 선발승 보인다

4.

12K 인생투 이제는 PS 선발까지 나선다…"과감하게 생각했다"

5.

이대로 못 보내! 와 KT 미쳤다 → 한화전 9회말 2-6에서 6-6 동점! 연장행

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.