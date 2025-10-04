박태환 母 "유방암 투병, 가발 쓰고 子 시합 동행...허구한날 노란 걸…

|
[스포츠조선 정안지 기자] 박태환의 어머니가 함암 치료 중에도 아들의 경기가 기쁨이었다고 밝혀 뭉클함을 안긴다.
3일 방송된 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서는 영원한 마린보이 박태환을 금메달리스트로 만든 어머니가 결코 쉽지 않았던 박태환 엄마로서의 삶을 이야기 했다.
어머니는 "시합 끝나고 수술하겠다고 했는데 그렇게 보름 정도 지났는데 초기에서 1기로 진행했다더라"며 "전이가 빨랐다. 항암 치료 하면서 머리고 싹 밀고 가발쓰고 제주도 전국체전 보러 갔다. 항암 치료 하면서도 가발 쓰고 대회 다 따라다녔다"고 밝혀 놀라움을 안겼다.
박태환은 "초반에는 몰랐다. 나중에 어머니가 머리 자르고, 몸이 점점 안 좋아진 엄마를 보고 알게 됐다"고 했다.
그때 어머니는 "아들 덕분에 수술하고 빨리 회복한 것 같다. 내가 아파서 항암 치료를 못하면 앞으로는 태환이 대회를 못 쫓아가니까 나는 대회 보는 게 최고의 행복이었다"면서 "아프거나 말거나, 유방암 수술이고 뭐고 생각도 안 하고 돌아다녔다"며 아들의 시합을 보며 아픔도 잊었던 당시를 떠올렸다.
어머니는 "아들 덕분에 치료도 잘 했다"고 했고, 박태환은 "그래서 더 열심히 했었던 것도 있다"고 전했다.
어머니는 "그래도 재밌었다. 시합 나갔는데 메달 못 따면 재미없지 않나"라면서 "허구한날 노란 걸 맨날 따오니까"라며 은근 아들을 자랑해 웃음을 안겼다.
그러나 어머니는 "태환이가 1등을 해도 '와' 소리를 한번도 못 냈다. 경쟁 선수의 부모님이 속상해할까봐 말도 못했다"면서 혹시 아들에게 피해가 갈까봐 매사에 노심초사했던 시절을 떠올리기도 했다.
