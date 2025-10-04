이혜정, 이순실에 대놓고 일갈 "잘난 척" 무슨 일? ('사당귀')

|
[스포츠조선 정안지 기자]이순실이 평양냉면의 식초논란을 불러온다.
오는 5일(일) 방송되는 KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀' 326회에서는 이혜정 요리연구가의 이순실 냉면집 점검이 시작된다. 다가오는 겨울을 준비하기 위해 겨울 메뉴를 선정하기 위한 것. 이에 이순실과 주방장이 각각 '시래기 얼큰 콩비지찌개'와 '얼큰 황태 떡만둣국'을 메인 메뉴로 내세워 겨울 메뉴 맞대결을 펼친다.
평소 독설로 유명한 이혜정은 이순실이 오픈한 냉면 집에서 물냉면을 한 입에 넣더니 "맛있다"라고 말해 이순실의 환호를 불러온다. 그러나 곧이어 육수를 시원하게 들이켜던 이혜정은 "왜 시큼한 맛이 나지?"라고 의문을 표해 모두를 긴장시킨다. 그러나 이순실은 아무 일도 아니라는 듯 "내가 식초를 넣었어요"라고 말해 이혜정을 깜짝 놀라게 한다. 이혜정은 단숨에 얼굴 표정을 굳히며 "나는 식초 넣는 건 처음 들어봐요"라고 의아해한 후 "주인 마음대로 왜 식초를 넣냐"며 "그건 이순실의 잘난척"라고 일갈한다.
이순실이 오전에 재료 점검을 하던 중 "평양냉면에는 식초를 꼭 넣어야 한다"며 기존의 육수를 모두 교체했던 것. 그러나 주방장은 "저는 냉면 30년 만드는 동안 육수에 식초 넣은 적은 한 번도 없다"고 당황하고 만다.
북한 출신 음식 사업가 이순실의 식초 넣은 평양 냉면 육수와 한국 냉면 경력 30년의 식초 없는 평양냉면의 주방장 중 누구의 레시피가 맞을지 이번주 방송되는 '사당귀'를 본방송을 통해 공개된다.
한편 KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'는 매주 일요일 오후 4시 40분에 방송된다.
