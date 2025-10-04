송혜교, 수지와 맞붙었다…'다 이루어질지니' 압도적 미모로 특별출연

기사입력 2025-10-04 11:37


송혜교, 수지와 맞붙었다…'다 이루어질지니' 압도적 미모로 특별출연

[스포츠조선 이유나 기자] 배우 송혜교가 드라마 '다 이루어질지니' 특별출연으로 존재감을 각인시켰다.

3일 공개된 '다 이루어질지니'에서는 송혜교의 특별출연한 모습이 포착됐다.

스모키한 화장의 강렬한 미모로 눈길을 사로잡고 시크한 대사로 시청자들의 마음을 사로잡았다.

특히 송혜교는 신비롭게 등장해 주인공인 수지와 기 싸움을 벌여 웃음을 자아냈다.

송혜교의 데뷔 이래 첫 특별출연이다. 송혜교는 김은숙 작가와의 친분으로 특별출연에 응한 것으로 알려졌다.

이날 송혜교는 자신의 인스타그램에 "'다 이루어질지니' 김은숙 작가님"이라는 글과 함께 하트 이모티콘을 덧붙였다.

공개된 사진 속에는 넷플릭스 시리즈 '다 이루어질지니' 속 수지의 스틸컷이 담겼고, 수지의 인스타그램 계정을 태그하며 응원했다.

이어 '다 이루어질지니' 글로벌 포스터와 함께 수지와 안은진의 인스타그램 계정을 태그하며 "드디어 오늘"이라고 기대감을 표현했다.


송혜교는 김은숙 작가와 KBS 2TV '태양의 후예', 넷플릭스 오리지널 시리즈 '더 글로리'를 함께하며 굵직한 필모그래피를 만들었다.

송혜교와 수지의 12살 나이를 뛰어넘는 본격 우정도 이번 특별 출연으로 인연을 맺으면서 시작됐다는 전언이다.

한편 '다 이루어질지니'는 천여 년 만에 깨어난 경력 단절 램프의 정령 지니(김우빈 분)가 감정 결여 인간 가영(수지 분)을 만나 세 가지 소원을 두고 벌이는 스트레스 제로, 판타지 로맨틱 코미디. 송혜교가 주연을 맡았던 넷플릭스 시리즈 '더 글로리' 이후 김은숙 작가의 차기작이다.

'다 이루어질지니'에서 수지는 이상하고 아름다운 램프의 새 주인 가영 역을 맡았고, 안은진은 청풍마을에 시골 반년 살기를 하러 내려온 미스터리 여인 '미주'를 맡았다.

한편 송혜교는 차기작으로 노희경 작가의 신작인 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게(가제)'를 준비중이다.

lyn@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'인맥왕' 정준호 결혼식에 두바이 왕자 참석 "축의금 아파트 한 채 기대했는데..."

2.

송혜교 스모키 미모 美쳤다…'다 이루어질지니' 데뷔 첫 특별출연 포착

3.

로제 '인종차별' 후폭풍…英스태프 "엘르가 잘못함!" 직격탄 [SC이슈]

4.

수지, 얼굴 때문에 손해 본다고?…"수지로 사는 거 나쁘지 않아"

5.

'180cm' 홍진경, '51kg'에도 다이어트...결국 스트레스에 "다 먹을란다"

연예 많이본뉴스
1.

'인맥왕' 정준호 결혼식에 두바이 왕자 참석 "축의금 아파트 한 채 기대했는데..."

2.

송혜교 스모키 미모 美쳤다…'다 이루어질지니' 데뷔 첫 특별출연 포착

3.

로제 '인종차별' 후폭풍…英스태프 "엘르가 잘못함!" 직격탄 [SC이슈]

4.

수지, 얼굴 때문에 손해 본다고?…"수지로 사는 거 나쁘지 않아"

5.

'180cm' 홍진경, '51kg'에도 다이어트...결국 스트레스에 "다 먹을란다"

스포츠 많이본뉴스
1.

"목표는 월드컵 우승" 日 감독의 노빠꾸 선언 "세계 최강 브라질, 전방압박 전술로 꺾는다"…홍명보호와 비교 불가피

2.

12K 인생투 이제는 PS 선발까지 나선다…"과감하게 생각했다"

3.

[U-20 월드컵 리뷰]"'골넣는 수비수' 신민하가 해냈다!" 이창원호, 파나마 2-1 꺾고 16강 희망 살려…경우의 수는

4.

"'7골 2도움' 손흥민의 눈물"→SON 효과는 입증! 동네 에이스였던 부앙가, MLS 9월 이달의 선수로 '우뚝'[오피셜]

5.

"일본 고마워" 파나마 꺾고 행운까지 따른 韓, '기적의 16강' 보인다…日, 뉴질랜드 3-0 완파[U-20 월드컵]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.