'2025 MAMA AWARDS', 홍콩 화재 참사에 2천만 홍콩달러 기…

'2025 MAMA AWARDS', 홍콩 화재 참사에 2천만 홍콩달러 기부 결정…"구조 활동·후속 지원에 힘이 될길 바라"
[스포츠조선 고재완 기자] 홍콩 아파트 단지 화재에서 최소 94명이 사망한 것으로 알려진 가운데 28일과 29일 열리는 '2025 MAMA AWARDS'에서 기부를 결정했다.
CJ그룹과 '2025 MAMA AWARDS'은 28일 타이포 웡 푹 코트 지원 기금(Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po)에 2000만 홍콩 달러(약 38억원)를 기부하기로 결정했다.
이들은 기부를 결정하며 공식 웨이보에 "화재로 피해를 입으신 모든 분들께 깊은 애도와 진심 어린 위로를 전합니다"라며 "이번 기부가 구조 활동과 후속 지원에 힘이 되길 바라며, 피해 지역이 하루빨리 안정과 평안을 되찾기를 기원합니다"라고 애도 메시지를 전했다.
추모 분위기로 인해 레드카펫 행사가 취소된 가운데 앞서 SM엔터테인먼트와 YG엔터테인먼트도 기부를 결정한 바 있다. 그룹 아이들 역시 기부에 동참했고 아이들 멤버 우기는 자신의 SNS에 "아무 일 없길 바란다"는 글과 함께 기도하는 이모티콘을 올리기도 했다. 홍콩 출신인 갓세븐 멤버 잭슨도 SNS에 기부 소식을 밝혔다.
'2025 MAMA AWARDS'는 이날부터 이틀간 홍콩 카이탁 스타디움에서 진행된다. 다만 홍콩 아파트 화재 참사로 인한 추모 분위기를 고려해 레드카펫 행사를 취소하고 불꽃과 관련된 무대 연출 등을 변경하기로 했다. 시상자로 출연을 예고했던 홍콩 톱스타 주윤발과 양자경은 불참하는 것으로 알려졌다.
또 호스트로 나서는 박보검과 김혜수는 홍콩 화재 참사 희생자에 대한 추모와 유가족들을 향한 위로의 뜻과 애도 메시지를 전할 예정이다.
한편 지난 26일 홍콩 북부 타이포 구역의 고층 아파트 단지인 '윙 푹 코트'에서 대형 화재가 발생해 최소 94명이 숨지고 200여 명이 실종됐다. 화재가 난 아파트 단지는 2000가구 규모의 8개 동으로 이 가운데 7개 동에 불이 났다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com
