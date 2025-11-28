이시영, 하혈로 응급 수술→둘째 1.9kg 미숙아로 중환자실行 "얼른 건…

이시영, 하혈로 응급 수술→둘째 1.9kg 미숙아로 중환자실行 "얼른 건강해져" ('뿌시영')
[스포츠조선 정안지 기자] 배우 이시영이 갑작스러운 하혈로 일찍 둘째를 출산하게 됐다.
28일 유튜브 채널 '뿌시영 Boosiyoung'에는 "2025년 10월 브이로그"라면서 영상이 게재됐다.
영상 속 이시영은 병원에서 휠체어에 앉아 산책을 하는 모습으로 등장해 보는 이들을 놀라게 했다. 이시영은 "예상에 없던 20일 동안의 병원일기. 응급으로 입원하게 돼서 생각보다 병원에 너무 오래 있었다. 결국 출산 때까지"라고 설명했다.
이시영은 지인에게 "갑자기 하혈을 해서 병원에 왔더니 바로 입원을 하라더라. 보호자가 꼭 있어야 한다고 하는데 보호자가 없다. 오늘 와 줄 수 있냐"고 물었고, 지인은 "지금 가겠다"며 놀라서 바로 병원으로 향했다.
병원 침대에 누워있던 이시영은 "답답하다. 나가고 싶다. 욕창이 생길 것 같다"며 길어지는 병원 입원에 한 숨을 내쉬었다.
이어 그는 "지금 좀 상태가 좋아져서 다행이다. 얼마나 효도를 하려고 이렇게"라고 하자, 지인은 "고생을 시키는지. 노산이라 그렇다"면서 걱정이 많아 보여 괜히 농담을 건넸다. 이에 이시영은 부인을 하지 못한 채 웃어 보였다.
다음날, 이시영은 "열흘 뒤에 수술이다"면서 "무섭다. 그래 다 지나간다. 아기만 잘 나오면 된다. 곧 만나자"며 둘째와의 만남을 앞두고 설렘을 드러냈다.
이어 그는 "교수님도 나도 불안하게 집에 있는 것보다 병원에 있는 게 나은 것 같아서 출산 때까지 있기로 했다"면서 "지금은 괜찮은 편이다. 걷는 것도 사실 잘 안 걷고 있다. 그냥 산책할 때 잠깐 걷는다"고 했다.
이후 이시영은 하혈이 너무 심해져서 바로 수술을 하게 됐고, 생각보다 더 일찍 나오게 된 둘째는 중환자실에 있게 됐다.
수술 후 2일 차, 이시영은 걸어다녀야 빨리 나을 수 있다는 말에 병원 복도를 걸었다. 이어 그는 "내가 나이 제일 많다"면서 머쓱한 표정을 지었다.
이시영은 "오늘이 제일 아플 거라고 해서 진통제를 바꿔주셨다. 나는 다를 거라고 생각했는데 오늘이 제일 아프다"면서도 아기를 보기 위해 신생아 중환자실로 향했다. 이어 이시영은 생후 3일된 씩씩이의 모습을 공개, 그는 "1.9kg 미숙아로 태어나서 신생아 중환자실에 있게 됐다"고 밝혔다.
이후 퇴원일. 이시영은 병원비 890만원에 당황, "전치태반이 보험이 안 된다"며 퇴원을 했다.
anjee85@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.