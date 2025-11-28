박미선, 항암치료 부작용 다 털어놨다 "죽다 살아났다"

|
[스포츠조선 정유나 기자] 개그우먼 박미선이 힘겨웠던 유방암 투병기를 진솔하게 털어놨다.
이어 공개된 영상에서 박미선은 항암치료 시작 전 강릉으로 가족 여행을 떠났다. 박미선은 남편 이봉원, 아들, 딸과 함께 바닷가를 배경으로 인증샷도 남기며 끈끈한 가족애를 드러내 훈훈함을 자아냈다. 박미선은 가족과 첫 가족 인생네컷도 남겼고, 행복하게 웃는 가족의 모습에서 뭉클한 감동을 안겼다.
하지만 힘든 순간도 있었다. 부작용 약 하나가 안 맞아서 고생한 것. 박미선은 "어저께 죽다 살아났다. 오늘은 배 안아파서 살 것 같다"고 털어놨다.
박미선의 곁에는 항상 딸이 있었다. 딸은 집과 병원을 오가며 엄마를 정성껏 돌보는 모습으로 효녀 면모를 드러냈다. 이봉원의 아내를 케어하는 모습도 훈훈함을 자아냈다. 함께 시간을 보내고 요리를 만들어주며 아픈 아내를 살뜰히 챙기는 모습으로 잔잔한 감동을 더했다.
이어 2차 항암 치료를 앞두고 박미선은 혹시나 넘어질까 조심하며 집 안에서 눈 구경을 하면서 가족과 함께 시간을 보냈다.
