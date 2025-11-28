박미선, 항암치료 부작용 다 털어놨다 "죽다 살아났다"

최종수정 2025-11-28 18:25

박미선, 항암치료 부작용 다 털어놨다 "죽다 살아났다"

[스포츠조선 정유나 기자] 개그우먼 박미선이 힘겨웠던 유방암 투병기를 진솔하게 털어놨다.

28일 박미선의 유튜브 채널에는 '[슬기로운 투병일기-1] 하루 아침에 암환자가 되다'라는 제목의 영상이 올라왔다.

박미선은 영상 소개글을 통해 "2024년 12월, 유방암 진단을 받고 2025년 1월부터 항암을 시작했다. 그간의 투병생활을 영상으로 기록해 보았다. 이 영상을 보시고 많은 환우분들이 힘내시길 바라며 조금이라도 도움이 되길 바란다"고 전했다.

이어 공개된 영상에서 박미선은 항암치료 시작 전 강릉으로 가족 여행을 떠났다. 박미선은 남편 이봉원, 아들, 딸과 함께 바닷가를 배경으로 인증샷도 남기며 끈끈한 가족애를 드러내 훈훈함을 자아냈다. 박미선은 가족과 첫 가족 인생네컷도 남겼고, 행복하게 웃는 가족의 모습에서 뭉클한 감동을 안겼다.

1차 항암 날이 찾아왔다. 박미선은 주사 맞은 부위도 보여주며 항암치료에 앞서 담담한 모습을 보였다.


박미선, 항암치료 부작용 다 털어놨다 "죽다 살아났다"
1차 항암치료 후 박미선은 잘 먹고 잘 자며 건강을 되찾기 위해 노력했다. 그는 "1차 항암주사 맞고 힘든 분들도 많다고 그러던데 저는 꽤 괜찮다. 아직 머리카락도 안 빠졌다. 어지러운거 빼고는 입맛도 있고 괜찮다"고 밝은 모습을 보였다.

하지만 힘든 순간도 있었다. 부작용 약 하나가 안 맞아서 고생한 것. 박미선은 "어저께 죽다 살아났다. 오늘은 배 안아파서 살 것 같다"고 털어놨다.

박미선의 곁에는 항상 딸이 있었다. 딸은 집과 병원을 오가며 엄마를 정성껏 돌보는 모습으로 효녀 면모를 드러냈다. 이봉원의 아내를 케어하는 모습도 훈훈함을 자아냈다. 함께 시간을 보내고 요리를 만들어주며 아픈 아내를 살뜰히 챙기는 모습으로 잔잔한 감동을 더했다.


이어 2차 항암 치료를 앞두고 박미선은 혹시나 넘어질까 조심하며 집 안에서 눈 구경을 하면서 가족과 함께 시간을 보냈다.

jyn2011@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'사별' 정선희, 남친 부모님에 이혼 숨기려는 女에 "상처 치유 안 돼" 공감

2.

이용대 “배구밖에 안 보인다”…열애설 질문엔 “오늘은 패스”

3.

‘남극의 셰프’ 펭귄 학대 논란에 입 열었다…“출연진 아닌 연구요원”[공식]

4.

'강도 피해' 나나, 직접 전한 안부 "걱정·응원 감사, 변동없이 일정 진행"[전문]

5.

이서진 이마 흉터, '신세계家' 애니만 알고 있었다…“우리 집에서 난 상처”

연예 많이본뉴스
1.

'사별' 정선희, 남친 부모님에 이혼 숨기려는 女에 "상처 치유 안 돼" 공감

2.

이용대 “배구밖에 안 보인다”…열애설 질문엔 “오늘은 패스”

3.

‘남극의 셰프’ 펭귄 학대 논란에 입 열었다…“출연진 아닌 연구요원”[공식]

4.

'강도 피해' 나나, 직접 전한 안부 "걱정·응원 감사, 변동없이 일정 진행"[전문]

5.

이서진 이마 흉터, '신세계家' 애니만 알고 있었다…“우리 집에서 난 상처”

스포츠 많이본뉴스
1.

KT는 왜 1년밖에 못 쓸수 있는, 예비 FA 한승혁을 보상 선수로 지명했을까

2.

'말 잘했어요, 로버츠 감독님' 한국 야구대표팀 뜻밖의 호재? 로버츠 LAD 감독, 오타니 WBC 투타겸업 반대의사 표시

3.

LG트윈스, '통합우승 BBQ 파티 in 곤지암' 성황리에 마무리

4.

일본야구는 메이저리그 재활용품점이 아니다, 11년 만의 복귀 마에다를 향한 차가운 시선[민창기의 일본야구]

5.

"황인범 페예노르트에서 이런 일이" 19살 아들 프로 데뷔 시킨 '레전드' 판 페르시 "감독으로 내린 결정"…양현준 골에 빛바랜 첫 선

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.