이용대 “배구밖에 안 보인다”…열애설 질문엔 “오늘은 패스”
[스포츠조선 조민정 기자] 배드민턴 레전드 이용대가 배구 예능 '스파이크 워'를 위해 '손가락 골절'도 불사하는 열정을 보였다.
28일 오후 진행된 MBN 새 예능 '스파이크 워' 온라인 제작발표회에는 김세진, 신진식, 김요한, 이수근, 붐, 성훈, 윤성빈, 이용대, 안성훈, 카엘, 이유정 PD가 참석했다.
'스파이크 워'는 김세진·신진식·김요한 세 레전드가 남녀 혼성 연예인 배구단을 창단해 일본 연예인 배구단과의 국가대항전을 목표로 뛸 성장 예능이다.
이날 MC는 이용대가 최근 배구선수 윤채경과의 열애설이 불거진 점을 에둘러 언급하며 "경기 외적 요인으로 경기력에 지장은 없었냐"고 질문했다.
이용대는 준비된 듯한 손을 들어 보이며 "손가락 골절될 정도로 배구에 진심이다. 부목까지 하고 있다"고 웃으며 답했다. 이어 "오늘은 '스파이크 워' 자리니까 그 얘기는 넘어가 달라"고 너스레를 떨며 "지금은 배구밖에 생각 안 한다. 다른 생각이 안 날 만큼 열심히 하고 있다"고 강조했다.
김요한 감독 역시 "(이용대는) 진짜 배구만 생각한다"며 "골절됐으니 쉬라고 했는데도 연습을 하더라. 선수 생활 오래 한 사람이 부상을 어떻게 관리해야 하는지 알면서도 '해야 한다'고 밀어붙인다. 집중력이 대단하다"고 감탄했다.
레전드 감독진과 예능 멤버들의 배구 도전기를 담은 '스파이크 워'는 오는 30일 오후 9시 30분 첫 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com
