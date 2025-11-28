'사별' 정선희, 남친 부모님에 이혼 숨기려는 女에 "상처 치유 안 돼" 공감

기사입력 2025-11-28 14:53


'사별' 정선희, 남친 부모님에 이혼 숨기려는 女에 "상처 치유 안 돼"…

[스포츠조선 이우주 기자] 개그우먼 정선희가 이혼 사실을 숨기려는 여자친구의 사연에 공감했다.

27일 유튜브 채널 '집 나간 정선희'에서는 '오래기다리셨습니다. 믿고 보는 정선희 문천식 케미 19금 사연을 보내랬더니 39금 사연을 보낸 콩떡이들'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

정선희는 문천식과 오래된 노부부 콘셉트로 변신해 구독자들의 사연을 들어주기로 했다. 한 사연자는 "이혼 경험이 있는 여자친구가 부모님에게 그 사실을 숨겨달라"는 내용의 사연을 보냈다. 부모님이 자신을 이상하게 볼까 두렵다는 것. 이에 정선희는 "유독 와 닿는다"고 공감했다.

여자친구와 결혼까지 생각하고 있는 사연자는 부모님께 이를 숨길지 말지 고민이라고. 문천식은 "나는 말 안 해도 될 거 같다"고 했지만 정선희는 "근데 남자 분의 가치관과 충돌하는 거다. 남자 분은 거짓말을 해서 쌓아 올린 성은 의미가 없다는 주의다. 여자 분 입장을 대변하면 1차 전쟁의 상흔이 아직 치유가 안 된 것"이라 밝혔다.


'사별' 정선희, 남친 부모님에 이혼 숨기려는 女에 "상처 치유 안 돼"…
이에 문천식은 "만약 돌싱이면 어떡할 거냐"고 정선희의 생각을 물었고 정선희는 "속마음으로는 나는 아직 마음이 두렵다. 내가 너를 진지하게 생각하고 있다는 확신을 주되 결혼하자는 압박은 자제해라"라고 조언했다. 그러면서 정선희는 "'우리 엄마 안 그래' 나는 남자들이 그런 말 하면 믿음이 안 가더라"라며 "만약 둘이 합심해서 얘기하지 말자고 하면 어느 정도 유지가 되는데 둘 중 한 명이 준비가 안 되면 균열이 빨리 온다. 더 빨리 들킨다. 그때의 괘씸죄를 어떻게 감당할 거냐"고 밝혔다.

문천식은 "말할 거면 결혼을 못할 각오를 해야겠다"고 말했고 정선희는 "그리고 결혼을 서두르지 마라"라고 조언했다.

한편 정선희는 2007년 배우 안재환과 결혼했으나, 이듬해 안재환이 세상을 떠나며 사별의 아픔을 겪었다. '엄마야 누나야', '똑바로 살아라' 등의 작품으로 인기를 모았던 안재환은 당시 연예기획사 설립과 영화 제작 등으로 자금난에 시달렸던 것으로 알려졌다.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故이순재 두 눈 실명 직전 마지막 모습..이서진 한마디에 오열(신세 많이 졌습니다)

2.

유동근♥전인화 '미모의 일반인 딸' 최초공개..."성형수술로 부모님 닮아졌다"

3.

지드래곤, 미담 나왔다 "아픈 母에 '내년 봄도 봐야죠' 응원..권위 없는 착한 청년"

4.

[SC이슈] ‘여신강림’ 야옹이 작가, 부가세 취소 승소… 수억원 환급받는다

5.

비, 운동 중독인데 '고지혈증'.."휴대폰 볼 시간에 푸시업"(시즌비시즌)

연예 많이본뉴스
1.

故이순재 두 눈 실명 직전 마지막 모습..이서진 한마디에 오열(신세 많이 졌습니다)

2.

유동근♥전인화 '미모의 일반인 딸' 최초공개..."성형수술로 부모님 닮아졌다"

3.

지드래곤, 미담 나왔다 "아픈 母에 '내년 봄도 봐야죠' 응원..권위 없는 착한 청년"

4.

[SC이슈] ‘여신강림’ 야옹이 작가, 부가세 취소 승소… 수억원 환급받는다

5.

비, 운동 중독인데 '고지혈증'.."휴대폰 볼 시간에 푸시업"(시즌비시즌)

스포츠 많이본뉴스
1.

'이게 웬 떡이냐' KT, 100억 FA 강백호 보상 선수로 '필승조' 한승혁 지명 [공식발표]

2.

[공식발표] 두산 최원준도 잡았다! 4년 최대 38억원 잔류

3.

471억 FA 광풍 속 '침묵'…일단 한고비 넘었다 → 내년 '최대어' 위한 준비 [SC포커스]

4.

186억 쾅! 새 감독 한마디에 곳간 털었다 → 두산 집토끼만 106억 FLEX + 80억 박찬호까지. 지원사격 제대로

5.

"유럽 복귀 없다" 손흥민 귀국, 11년 만의 축구 없는 '크리스마스 휴가'→토트넘 팬들과 '작별 인사'…월드컵 '올인', "겨울에 잘 쉴 것"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.