김재환 때문에 온통 난리, 그런데 '갑툭튀' 키움? 주판알은 튕겨봤다, 그런데...
|30일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 두산 베어스의 경기. 두산 김재환이 안타를 날린 뒤 숨을 고르고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.30/
[스포츠조선 김용 기자] "내부적으로 검토는 해봤다. 하지만 결론은..."
키움 히어로즈는 김재환의 새 팀에서 제외됐다.
김재환 이슈가 뜨겁다. 평생 두산맨으로 남을 줄 알았던 홈런 타자 김재환은 FA 4년 계약 후 숨겨놨던 사실상의 옵트아웃 조항을 근거로 시장에 나왔다. FA 신청을 하지 않고 자유의 몸이 됐다. 비FA 다년 계약 제도가 있으니, FA 보상 규정에 발목 잡히지 않고 한결 가벼운 몸으로 새 팀을 찾을 수 있게 됐다.
그런데 생각보다 잠잠하다. 물론 30일 KBO가 보류 명단을 발표해야 공식적으로 이적을 할 수 있는 신분이 되겠지만, 지금 물밑에서 협상이 이뤄져야 할 시기다. 그런데 "전혀 생각 없다"고 하는 구단들이 압도적으로 많다. 행선지 후보로 거론되는 구단은 많아야 1~2곳이다.
그런데 28일 갑자기 김재환의 키움행 가능성이 알려졌다. 김재환이 시장에 나온 후 키움이 관심을 가졌으며, 계약에 가까워졌다는 내용이었다.
소위 말해 '갑툭튀'였다. 키움은 투자를 하지 않는 구단으로 잘 알려져있다. 물론 송성문에게 6년 120억원 전액 보장 다년 계약을 체결해줘 업계에 충격을 안겼지만, 이번 FA 시장 매우 조용한 팀이었다. 키움이 거액 FA 영입전에 참전할 거라 예상한 사람은 많지 않았다.
|스포츠조선DB
그런데 김재환이라. 물론 키움은 타력이 약해 강타자가 오면 좋다. 하지만 김재환은 나이도 많고, 키움 홈구장 고척돔은 홈런 치기 쉬운 구장이 아니라 김재환의 영향력이 떨어질 수 있는 곳이라 영입 이유가 마땅치 않아 보였다. 그렇다면 진실은 뭘까.
키움은 김재환이 시장에 풀렸다는 소식에, 상황 파악에 나섰다. 김재환이 정상적으로 시장에 나온 걸 확인했고, 내부적으로 영입해볼까 검토 정도를 해봤다. 하지만 여러 시장 상황 등을 고려해 일찌감치 참전하지 않기로 결론을 냈다. 그런 가운데 키움행 얘기가 나오니 당혹스러울 수밖에 없었다.
키움 허승필 단장은 "모든 일에 100% 확률은 없으니 영입하지 않는다고 단정지어 말하기 힘들지만, 현 상황은 김재환을 영입할 일이 없다는 것이다"라고 설명했다.
김용 기자 awesome@sportschosun.com
