[속보] '최악이다' 韓 축구 좌절, 차세대 스트라이커 오현규 프리미어리그 이적 불발 유력...풀럼 '554억' 1순위 타깃 막바지 협상 돌입

영국 디 애슬래틱은 27일(이하 한국시각) 최근 오현규 영입설이 나오고 있는 풀럼의 이적시장 상황을 전했다.
현재 풀럼은 공격진 보강을 노리는 중이다. 윙과 스트라이커를 모두 보강하려고 한다. 윙 타깃은 맨체스터 시티의 오스카르 보브였다. 매체는 '풀럼은 맨체스터 시티 공격수 보브 영입도 계속 추진하고 있다. 이미 한 차례 제안을 거절당했지만, 22세 선수와의 합의를 이끌어내기 위해 협상은 계속되고 있다. 노르웨이 국가대표인 보브 영입 경쟁에서 풀럼이 가장 앞서 있는 것으로 평가된다'고 전했다.
스트라이커 영입에 있어서 오현규가 풀럼의 후보인 건 사실이었다. 풀럼은 1순위로 미국 국가대표 공격수인인 리카르도 페피를 노리고 있다. PSV 에인트호벤 스트라이커인 페피는 지난 시즌부터 네덜란드 리그에서 맹활약하면서 풀럼의 주목을 받았다.
페피의 문제는 부상이다. 페피는 약 2주 전 리그 경기에서 팔이 부러지는 큰 부상을 당했다. 회복까지는 최소 2개월, 길게는 3개월 정도 소요될 것으로 예상된다. 겨울 이적시장에서는 선수단에 즉시 도움이 될 수 있는 선수가 필요한데, 페피는 영입해도 당장 쓸 수가 없다. 그래서 풀럼은 2순위 타깃도 알아보고 있었고, 그 선수가 바로 오현규다.
매체는 '미국 대표팀 공격수 페피에 대한 제안은 PSV에 의해 거절됐지만, 풀럼은 여전히 가장 유력한 행선지로 꼽힌다. 다만 23세인 페피가 팔 골절 부상을 당하면서 협상 속도와 긴급성은 다소 떨어진 상태다. 이와 함께 헹크 소속의 한국 국가대표 오현규가 대체 옵션으로 거론되고 있다'고 설명했다.
그러나 풀럼은 결국 페피를 영입하기로 결정한 모양이다. 이적시장 전문가인 벤 제이콥스는 27일 저녁 개인 SNS를 통해 "풀럼은 페피 영입을 위해 에인트호벤과 막바지 협상을 진행 중이다. 이는 풀럼이 제시한 2800만파운드(약 554억 원)의 이적료는 에인트호벤의 평가액과 크게 차이가 나지 않는 수준"이라고 전했다. 페피가 영입되면 풀럼은 오현구를 추가적으로 영입할 필요가 없다.
오현규를 두고 크리스탈 팰리스와 리즈 유나이티드도 관심을 보였다는 영국 현지 보도도 있었다. 리즈 지역지인 영국 더 오크셔 포스트는 26일 '리즈 유나이티드와 크리스털 팰리스가 헹크의 오현규 영입을 추진하는 것으로 전해졌지만, 풀럼이 계약 성사를 강하게 추진하고 있는 것으로 알려졌다'고 보도했다.
하지만 이는 사실이 아닌 것으로 보인다. 디 애슬래틱은 '리즈는 현재까지 울버햄튼 공격수 요르겐 스트란드 라르센에게 공식 제안을 제출한 유일한 구단이다. 해당 제안은 거절됐지만, 리즈는 여전히 영입을 추진 중이다. 다만 다른 구단들의 관심도 매우 크다. 그중에서도 가장 적극적인 곳은 팰리스로, 현재 팰리스의 단장인 맷 홉스는 과거 울버햄튼 재직 시절 라르센을 영입했던 인물'이라고 설명했다.