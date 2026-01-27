황보라, '전과 6범' 임성근 레시피에 혹평 "이렇게 맛없을 수가 있나?"

사진=임성근 유튜브 채널, 스포츠조선DB

[스포츠조선 이우주 기자] 배우 황보라가 '흑백요리사2' 임성근 셰프의 레시피에 혹평했다.

27일 황보라의 유튜브 채널에서는 '눈썰매 운동 많이 된다…스트레스 많이 받을 거야…'라는 제목의 영상이 게재됐다.

아들 우인 군과 눈썰매장에 다녀온 황보라는 "뜨끈한 라면을 먹고 몸을 녹여보겠다"며 임성근 셰프의 유명 레시피 중 하나인 오이라면을 만들어보기로 했다.

오이를 얇게 썰수록 좋다는 제작진의 설명에 열심히 오이를 썰어 레시피대로 라면을 끓인 황보라. 황보라는 "오이를 익힌다는 건 한번도 상상해본 적이 없다. 물이 엄청 많이 생길 거 같다"고 걱정하며 오이라면을 완성했다. 시식 전 향 먼저 맡아본 황보라는 "매운탕에 방아잎을 넣은 냄새"라고 밝혔다.


한 입을 먹자마자 고개를 갸웃하다 제작진을 째려본 황보라. 황보라는 "이게 뭐냐"고 몇 번 더 먹어보며 "일단 싱겁다. 라면의 매콤한 맛은 전혀 없어졌다"라고 혹평했다. 이어 "너무 맛없는데? 이렇게 맛없을 수가 있나"라고 대놓고 비판을 한 황보라는 매니저에게도 한입 먹였다. 매니저 역시 "기본 라면이 더 맛있다"고 솔직히 말했고 황보라는 "매콤한 맛이 아예 없어졌다. 오이는 라면에 넣는 건 아닌 거 같다"고 밝혔다.

한편, '흑백요리사2' 임성근 셰프는 지난 18일 자신의 유튜브 채널을 통해 음주운전을 3번했다고 고백해 논란이 일었다. 하지만 이후 추가 음주운전 및 무면허 운전 전력, 쌍방 폭행까지 알려지며 논란을 더했고, 결국 모든 방송 활동을 중단했다.

