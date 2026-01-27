'6살에 父잃은' 엄정화, 사남매 홀로 키운 母와 여행 "모진 세월 견뎌 아릿해"

최종수정 2026-01-27 21:11

'6살에 父잃은' 엄정화, 사남매 홀로 키운 母와 여행 "모진 세월 견뎌…

[스포츠조선 이게은기자] 가수 겸 배우 엄정화가 어머니에게 애틋함을 드러냈다.

27일 'Umaizing 엄정화TV' 채널에는 '엄마 그리고 동생 태웅과 함께한 제천 1박2일 여행 | 엄정화 Vlog'라는 영상이 공개됐다.

엄정화는 어머니, 엄태웅과 차를 타고 여행을 떠났다. 엄정화는 차 안에서 "엄마, 동생과 오랜만에 셋이 여행을 가고 있다. 우리 고향 제천으로 간다"라며 설렘을 드러냈다.


'6살에 父잃은' 엄정화, 사남매 홀로 키운 母와 여행 "모진 세월 견뎌…
이어 엄태웅이 불고기 맛집을 가자고 하자 "엄마가 난 한 번도 안 주고 너만 줬던 (불고기)! 어렸을 때 너 빼고는 식당에 가서 불고기 먹어본 적 없다. 우리 엄마는 어찌나 아들을 좋아하던지. 도시락도 동생에게만 고기를 싸줬다. 나중에 내가 도시락 씻다가 알았다"라며 서운함이 폭발했다. 엄태웅은 억울함을 드러냈지만 엄정화는"바나나도 쟤만 주고 서울도 쟤만 데리고 갔다"라며 티격태격해 웃음을 안겼다.

불고기 맛집에 도착한 세 사람은 "여행 오니까 좋다"라며 이 시간을 즐겼다. 엄정화는 "이렇게 같이 올 일이 별로 없어 너무 좋다. 다음에는 (윤)혜진이, 지온이도 같이 가자"라며 올케와 조카도 언급했다.

엄정화는 영상 말미 "먼 길을 돌아 마주한 옛 동네의 공기 속에서 홀로 모진 세월을 견뎌냈을 엄마의 뒷모습이 보여 자꾸만 가슴 한구석이 아릿해졌습니다"라며 뭉클함을 전해 눈길을 끌었다.

한편 엄정화는 1남 3녀 중 차녀이며, 6살 때 아버지를 사고로 잃고 홀어머니 밑에서 자랐다.

joyjoy90@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

서우림, 극단적 선택으로 떠난 子…전원주도 눈물 "네 엄마 힘들어"

2.

민희진, 세 번째 기자회견은 왜 '맞다이' 안 하나…의상도 궁금한데[SC이슈]

3.

신지, '5월 결혼식' 위해 외모부터 확 바꿨다...달라진 분위기 "색 덧 입혔다"

4.

황보라, '전과 6범' 임성근 레시피에 혹평 "이렇게 맛없을 수가 있나?"

5.

이민정, 11살 아들 탓 공항에서 오열 "반항적 말투에 충격, 엉엉 울었다"

연예 많이본뉴스
1.

서우림, 극단적 선택으로 떠난 子…전원주도 눈물 "네 엄마 힘들어"

2.

민희진, 세 번째 기자회견은 왜 '맞다이' 안 하나…의상도 궁금한데[SC이슈]

3.

신지, '5월 결혼식' 위해 외모부터 확 바꿨다...달라진 분위기 "색 덧 입혔다"

4.

황보라, '전과 6범' 임성근 레시피에 혹평 "이렇게 맛없을 수가 있나?"

5.

이민정, 11살 아들 탓 공항에서 오열 "반항적 말투에 충격, 엉엉 울었다"

스포츠 많이본뉴스
1.

날벼락! 이정후, 중견수 박탈은 OK → 더 큰 문제 따로 있다. 코너에서 8홈런 치면 설 자리 있나

2.

"안전하게 한 자리 차지할 줄 알았는데", KBO 16승 투수만 놀란게 아니다...휴스턴 선발 후보들 '동상이몽'

3.

'정철원과 이혼설' 김지연, 정면돌파 선포 → "진실을 가리려는 소음, 오직 결과로 증명하겠습니다"

4.

[현장리뷰]'3점 대폭발' 소노, '7위 경쟁' 현대모비스 박살냈다...99-54 대승

5.

'교통사고에 부상에 이혼설까지' 최악의 악재 3종세트 → 7회 8회 9회 송두리째 흔들린다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.