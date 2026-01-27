'6살에 父잃은' 엄정화, 사남매 홀로 키운 母와 여행 "모진 세월 견뎌 아릿해"

27일 'Umaizing 엄정화TV' 채널에는 '엄마 그리고 동생 태웅과 함께한 제천 1박2일 여행 | 엄정화 Vlog'라는 영상이 공개됐다.
엄정화는 어머니, 엄태웅과 차를 타고 여행을 떠났다. 엄정화는 차 안에서 "엄마, 동생과 오랜만에 셋이 여행을 가고 있다. 우리 고향 제천으로 간다"라며 설렘을 드러냈다.
이어 엄태웅이 불고기 맛집을 가자고 하자 "엄마가 난 한 번도 안 주고 너만 줬던 (불고기)! 어렸을 때 너 빼고는 식당에 가서 불고기 먹어본 적 없다. 우리 엄마는 어찌나 아들을 좋아하던지. 도시락도 동생에게만 고기를 싸줬다. 나중에 내가 도시락 씻다가 알았다"라며 서운함이 폭발했다. 엄태웅은 억울함을 드러냈지만 엄정화는"바나나도 쟤만 주고 서울도 쟤만 데리고 갔다"라며 티격태격해 웃음을 안겼다.
불고기 맛집에 도착한 세 사람은 "여행 오니까 좋다"라며 이 시간을 즐겼다. 엄정화는 "이렇게 같이 올 일이 별로 없어 너무 좋다. 다음에는 (윤)혜진이, 지온이도 같이 가자"라며 올케와 조카도 언급했다.
엄정화는 영상 말미 "먼 길을 돌아 마주한 옛 동네의 공기 속에서 홀로 모진 세월을 견뎌냈을 엄마의 뒷모습이 보여 자꾸만 가슴 한구석이 아릿해졌습니다"라며 뭉클함을 전해 눈길을 끌었다.
한편 엄정화는 1남 3녀 중 차녀이며, 6살 때 아버지를 사고로 잃고 홀어머니 밑에서 자랐다.