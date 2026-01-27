차주영, 父에 빼돌린 학비로 호화로운 뉴욕 생활 "비상금으로 연명했다"

기사입력 2026-01-27 19:58


차주영, 父에 빼돌린 학비로 호화로운 뉴욕 생활 "비상금으로 연명했다"

[스포츠조선 이우주 기자] 배우 차주영이 아버지의 반대를 뚫고 배우로 데뷔하게 된 계기를 밝혔다.

27일 성시경의 유튜브 채널에서는 배우 차주영이 게스트로 출연했다.

보수적인 집안에서 자랐다는 차주영은 예체능을 심하게 반대한 아버지 탓 미국 유타대학교 경영학과에 가게 됐다고 고백했다. 차주영은 "저는 당연히 뉴욕 아니면 캘리포니아 같은 대도시에 가고 싶었다"며 "저희 아빠는 늘 그렇게 돈으로 (저를 잡았다.) 자금 출처가 아빠한테서 나오는데. 그걸 이길 용기가 그때까지는 없었다"며 "대학을 졸업하고 저희한테 1년 동안 취업할 수 있는 비자가 따로 나온다. 졸업하고 1년 동안 뉴욕에서 살았다. 생활하는데 명분은 있어야 하니까 대형 은행에 지원서를 냈다. 안 될 거 당연히 알았지만 뉴욕에 살고 싶어서 그랬다. 취직을 겸해서 내가 가장 안전한 신분으로 맨해튼을 즐길 수 있을 거라는 생각을 저 혼자 했다"고 밝혔다.


차주영, 父에 빼돌린 학비로 호화로운 뉴욕 생활 "비상금으로 연명했다"
이에 성시경은 "비용은 어떻게 해결했냐"고 물었고 차주영은 "제가 야금야금 꽁쳐놨던 학비며 제가 한평생 모아둔 돈으로 했다. 저희 아빠도 다 아신다. 유학생활 다 끝나고 지금까지 저한테 송금했던 내역을 갖고 계신다"며 "연락 한번 안 하는 애가 메일이 길어지고. 비상금으로 조금 더 뉴욕 생활을 연명할 수 있었다"고 밝혔다.

차주영은 "그러면서 제 진로에 대해 진지하게 고민했다. 아빠의 도움을 안 받고 해보고 싶은 걸 도전하면서 여러 가지 내 어릴 때 모습을 배팅해볼 수 있는 직업이 뭘까? 내가 경험해볼 수 있는 좋은 직업이 뭘까? 하다가 배우가 떠올랐다. 영화 속 인물로 살면 얕게라도 살고 싶은 삶을 살아볼 수 있을까라는 생각이 문득 들었다"고 배우가 된 계기를 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"박세리·김승수 결혼" 870만명 낚은 뉴스...SBS 자막까지 그대로 복제 'AI슬롭'

2.

'49세' 전현무, 투병 중인 父에 애틋 "스케줄 끝나면 병원으로 가" ('옥문아들')

3.

박군 이혼설 해명에도...♥한영, 결국 터졌다 "가만히 있으면 진짜인 줄"

4.

'투병→활동중단' 서우, 연예계 인맥 끊겨 현타 "변한 사람 많아"

5.

'73kg 찍은' 랄랄, 네티즌 "지방 많다" 빈정 댓글에 폭발했다

연예 많이본뉴스
1.

"박세리·김승수 결혼" 870만명 낚은 뉴스...SBS 자막까지 그대로 복제 'AI슬롭'

2.

'49세' 전현무, 투병 중인 父에 애틋 "스케줄 끝나면 병원으로 가" ('옥문아들')

3.

박군 이혼설 해명에도...♥한영, 결국 터졌다 "가만히 있으면 진짜인 줄"

4.

'투병→활동중단' 서우, 연예계 인맥 끊겨 현타 "변한 사람 많아"

5.

'73kg 찍은' 랄랄, 네티즌 "지방 많다" 빈정 댓글에 폭발했다

스포츠 많이본뉴스
1.

하원의장까지 나선 LEE의 위상, 중대위기 맞을까, '중견수 박탈→우익수 전환' 위기는 곧 기회

2.

천안시티FC, 2026시즌 선수단 배번 발표… 주장 고태원 5번→부주장 김성주 16번·이상준 7번

3.

반등 노리는 울산, 2026시즌 유니폼 공개…선명한 색상과 강화된 파트너십 '눈길'

4.

'K리그2 최하위-K3리그 우승팀 승강전 격돌' KFA, K2리그-K3-K4 승강제 전면 재정비

5.

'손흥민 없는 토트넘 복귀 안해!' 우승 맛 알아버린 케인, 바이에른 종신 택한다..."재계약 협상 진행 중"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.