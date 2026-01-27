정형돈, 성형으로 퉁퉁 부은 눈…굿즈까지 완판 "사고 싶어도 못 사"

27일 유튜브 채널 '뭉친TV'에서는 '이런 게…세상에 나와도 되는 걸까…? 드디어 나와버린 눈밑지 굿즈'라는 제목의 영상이 게재됐다.
최근 눈밑지방재배치 수술 직후 퉁퉁 부은 눈을 공개해 화제가 됐던 정형돈. 이에 팬들은 정형돈에게 해당 사진을 굿즈로 만들어달라고 꾸준히 요청해왔다.
이에 실제로 굿즈로 만들어낸 정형돈. 굿즈 후드티를 입고 팬들에게 인사를 한 정형돈은 "드디어 오늘 여러분들이 그렇게 원하시던 눈밑지 굿즈를 입고 오프닝을 시작해보겠다"며 "앞면에는 '주의:맞은 거 아님', 뒷면에는 '맞은 거 아님'"이라며 후드티 디자인을 설명했다.
정형돈은 "저도 처음 입어보는데 진짜 원단이 좋다. 원단이랑 사진이랑 안 맞는다. 이거 큰일났다. 실제로 입고 나왔으니 이제 주문 받겠다"며 "저희가 지금 몇 개 만들었다. 후드티는 완판 돼서 살수가 없다. 이번에 나온 건 파우치다. 결혼식이나 상견례 같은 곳에서 과감하게 내가 쉬운 사람이 아니라는 걸 과감하게 데코하는 게 어떤가 싶다"고 설명해 웃음을 안겼다.
쿠션에도 정형돈의 사진이 인쇄되어 있었다. 정형돈은 "쿠션 보시라. 금방 숙면 취할 거 같지 않냐"며 "쿠션을 우리나라 사람들이 사놓기만 하고 잘 안 쓴다. 이거는 얼굴이 보기 싫어서라도 쿠션 쓰지 않을까 싶다. 실용성을 높였다"고 너스레를 떨었다.
이에 한 팬은 "네고 되냐"고 물었고 정형돈은 "네고가 어디 있냐. 우리가 얼마나 용기내서 만든 건데. 만들면서 우리도 얼마나 창피했는데"라며 웃음을 터뜨렸다.
정형돈은 "우리도 하나씩밖에 안 팔기 때문에 2명이 쓰고 있으면 그거는 짝퉁이다. 이런 건 영수증 들고 다녀야 한다"고 밝혔다.
판매 사이트를 확인해보던 정형돈은 모든 굿즈가 품절됐다는 것을 보고 깜짝 놀랐다. 정형돈은 "모든 제품이 솔드아웃됐다. 용자가 나타났다. 내가 미리 말씀 드리지 않았냐. 사고 싶어도 못한다"며 "이걸 압구정이나 홍대 같은 사람 많은 곳에서 실착하고 인증사진을 올리면 제가 뭔지는 모르겠지만 과하지 않은 걸로 선물을 하나 보내겠다"고 선언했다.