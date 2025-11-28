이서진 이마 흉터, '신세계家' 애니만 알고 있었다…“우리 집에서 난 상…

[스포츠조선 이유나 기자] 배우 이서진이 얼굴에 있는 아무도 몰랐던 흉터를 올데이프로젝트 애니는 알고 있었다.
28일 공개된 SBS 예능 '내겐 너무 까칠한 매니저 비서진'의 유튜브 선공개 영상에서는 이서진과 김광규가 '올데이 프로젝트' 멤버들의 일일 매니저로 나선 모습이 담겼다. 이날 애니는 멤버 우찬에게 "제리(이서진) 님 얼굴에 흉터 있는거 알아? 그거 우리 집에서 생긴 거다"라며 예상치 못한 비화를 꺼냈다.
애니는 "삼촌이 우리 집에서 자다가 소파에서 떨어져 생긴 흉터다. 내가 맨날 얘기하지 않았나"라고 말했고, 이서진도 이를 인정하며 당시 상황을 떠올렸다. 그는 "애니 엄마는 출장 중이고, 아빠랑 둘이 술 먹다 잠들었는데 다음 날 아빠가 '형 얼굴 왜 이래?'라고 하더라. 피가 철철 나 있었다"며 "그때 집에 있던 어린 애니가 '어, 피난다'라고 하더라"고 웃으며 회상했다. 실제 화면 속 이서진의 이마에는 잘 안보였던 이마 흉터가 크게 남아 있어 눈길을 끌었다.
이서진과 애니 가족의 깊은 친분도 재조명됐다. 이서진은 "내가 대학생 때 애니 아빠는 고등학생이었다. 그때 처음 만났고, 애니 엄마는 내가 초등학생 때부터 알았다. 애니도 태어나기 전부터 알고 지낸 사이다"라고 설명했다.
이어 그는 "애니 아빠는 공부도 잘하고 아는 것도 많았다. 기타 치는 걸 좋아했는데, 내가 좋아하는 밴드 기타리스트와 같은 모델의 기타를 선물로 주기도 했다"며 "얘기하면 아는 것도 많고 재미있는 친구"라고 애니 아빠에게 애정을 드러냈다.
한편 애니(문서윤)는 신세계 그룹 이명희 총괄회장의 외손녀이자 정유경 회장의 맏딸로, 더블랙레이블 연습생을 거쳐 지난 6월 올데이 프로젝트 멤버로 데뷔했다. 앞서 '채널 십오야' 라이브에서도 "서진 삼촌은 부모님과 고등학생 때부터 친한 친구"라고 밝힌 바 있다.