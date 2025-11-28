'허리통증' 2m1 거포 이탈 → 복귀 시기는? "대표팀에서 얻은 부상인…

'허리통증' 2m1 거포 이탈 → 복귀 시기는? "대표팀에서 얻은 부상인데…" [수원브리핑]
[수원=스포츠조선 김영록 기자] 전역과 동시에 큰 힘이 되어줄 선수였다. 하지만 뜻하지 않은 부상에 발목을 잡혔다.
28일 수원체육관에서 만난 헤난 대한항공 감독은 임동혁의 상태에 대해 "100%는 아니다. 치료도 받고, 재활중"이라고 했다.
이날 대한항공은 진에어 2025~2026시즌 V리그 한국전력전을 치른다. 대한항공이 7연승으로 순항하고 있지만, 한국전력 역시 3연승의 상승세다.
하지만 임동혁은 당분간 경기에 나서지 않을 전망. 세계선수권 당시 불거졌던 허리 통증이 다시 말썽이다.
헤난 감독은 "허리는 위험한 부위다. 훈련하다가 한번 올라오면 당분간 경기에 뛸 수 없다"면서 "특별 관리를 할 예정이다. 대한민국의 미래고, 시즌은 기니까, 신중하게 지켜보겠다"고 강조했다.
한국전력전에 대해서는 "상승세에 있는 팀이다. 선수층이 좋고, 블로킹도 좋은 팀"이라면서도 "우리도 기세는 뒤지지 않는다. 타이트하고 어려운 경기가 될 것 같다. 우린 여전히 배가 고프다. 전력을 다하겠다"고 강조했다.
한국전력은 주포 베논의 압도적인 공격력에서 시작되는 팀이다. 디테일 하나, 중요한 순간 볼 하나에서 승부가 갈린다.
1라운드에는 셧아웃이 한경기도 없었다. 2라운드에도 풀세트 접전을 2경기나 치렀다.
다행히 지난 경기에서 KB손해보험을 셧아웃으로 잡아내며 한숨을 돌렸다. 헤난 감독은 "체력보다는 정신적인 부담, 소모가 컸다. 스코어는 셧아웃이지만 쉽지 않은 경기였다"며 한숨을 쉬었다.
권영민 한국전력 감독은 "선수들이 체력면에서 힘들어하던 상황이라 회복과 관리에 힘썼다"고 돌아봤다. 이어 "지난 경기 때 하승우는 복통이 있었다. 그래서 김주영을 투입했다. 오늘 하승우의 몸상태는 괜찮다"고 강조했다.
베논에 대해서는 "20점 이후는 베논 위주로 가야겠지만, 그전엔 중앙을 최대한 활용할 생각이다. 지시보단 세터에게 맡기고 있다"고 덧붙였다.
신영석 서재덕 등 베테랑이 많은 팀이지만, 이들이 젊은 선수들과 잘 어우러지며 좋은 팀분위기로 이어지고 있다. 권영민 감독은 "자유롭게 선수들이 스스로 하는 팀을 만들고 싶다. 고참들의 역할이 참 큰데, 영석이나 재덕이에게 고맙다"고 강조했다.
수원=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com
