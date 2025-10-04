이효리, 요가원 대박 이어 또 경사..데뷔 16년만 첫 도전에 호평 ('…

|
[스포츠조선 이게은기자] 수많은 트렌드를 선도해 온 이효리가 또 한 번 'K-뷰티'의 신세계를 연다.
이효리는 데뷔 16년 만에 서바이벌 프로그램 MC를 맡게 된 가운데, 미묘한 긴장감을 유지하면서도 참가자들이 각자의 메이크업 역량을 쏟아낼 수 있도록 섬세한 배려를 아끼지 않았다.
"지금까지는 제가 조명을 받았다면, 뒤에서 애써 주시는 분들이 더 조명받았으면 한다"라고 제작발표회에서 전한 이야기처럼, 이효리는 참가자 한 명 한 명의 메이크업이 더욱 돋보일 수 있도록 했다. 이를 위해 이효리는 메이크업 의도 등 시청자들이 궁금할 만한 질문들을 현장에서 참가자에게 바로 물으며 가려운 곳을 해소하는 역할을 했다.
|
|
|
이처럼 이효리는 긴장과 여유를 자유롭게 오가는 몰입도 높은 진행으로 시청자들의 공감과 응원을 이끌고 있다. '저스트 메이크업'을 본 네티즌들 역시 "MC가 메이크업에 대한 상징성과 이해도가 있는 인물인 점이 보기 편하다", "이효리 진행 너무 편하게 잘한다" 등 호평이 이어지고 있다.
한편, 이효리가 MC로 활약하는 쿠팡플레이 예능 '저스트 메이크업'은 대한민국을 넘어 세계적으로 K-뷰티를 대표하는 메이크업 아티스트들이 자신만의 색깔로 치열하게 맞붙는 초대형 메이크업 서바이벌로 매주 금요일 오후 8시 공개된다.
joyjoy90@sportschosun.com