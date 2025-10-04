박명수 "배달 오토바이 타다 버스랑 부딪쳐 죽을 뻔" 충격 고백

기사입력 2025-10-04 18:01


박명수 "배달 오토바이 타다 버스랑 부딪쳐 죽을 뻔" 충격 고백

박명수 "배달 오토바이 타다 버스랑 부딪쳐 죽을 뻔" 충격 고백

박명수 "배달 오토바이 타다 버스랑 부딪쳐 죽을 뻔" 충격 고백

[스포츠조선 김준석 기자] 개그맨 박명수가 과거 배달 알바 도중 겪었던 아찔한 교통사고 경험을 털어놨다.

3일 유튜브 채널 '할명수'에는 '대한민국 3대 피자 허리피자 어깨피자 박명수가리뷰한피자'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 박명수는 피자 9종을 직접 시켜 리뷰하는 콘텐츠를 진행했다.

리뷰 도중 박명수는 과거 피자집을 운영했던 경험을 언급하며 "내가 배달도 직접 했다. 오토바이 타고 다니다 버스랑 부딪쳐 죽을 뻔했다"고 고백했다.

이어 "오토바이는 잠깐 딴 생각하면 이미 수십 미터 가 있다. 특히 집안에 우환이 있거나 기분이 안 좋을 때는 절대 타면 안 된다"며 안전 운전의 중요성을 강조했다.

이날 방송에서 박명수는 도미노·피자헛·파파존스·피자스쿨·피자알볼로 등 9종 피자를 비교 시식하며, 치즈의 품질과 도우의 식감을 세세하게 평가했다.

그는 "피자는 치즈가 맛있어야 한다. 기본 중의 기본"이라며 남다른 '피자 철학'을 드러내 눈길을 끌었다.

또 제작진이 "하와이안 피자는 안 드시나"라고 박명수에게 물었고, 그는 "하와이안 피자 좋아한다"라고 답했다.


제작진은 "안 먹는 사람도 많더라"고 말했지만, 박명수는 "먹지 말라 그래. 좋아하는 사람만 먹으면 되지 싫어하는 사람까지 어떻게 다 챙기나"라고 말해 웃음을 자아냈다.

누리꾼들은 "배달 알바 경험담 진짜 리얼하다", "역시 할명수는 생활 밀착형 토크가 웃기다", "안전운전 강조 멋있다" 등의 반응을 보였다.

narusi@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

최홍만, 트라우마 고백 후 제주서 노후 준비 근황 "떡집에서 알바 중"

2.

이병헌, 귀요미 2살 딸 애교에 지각 확정...♥이민정 "나가기 힘들어"

3.

박수홍♥김다예, 11개월 딸 '타고난 끼'에 깜짝 "무대서 마이크 잡고 윙크까지"

4.

손태영, 기러기 아빠 권상우에 의미심장 한마디 “영상통화 꼭 해”

5.

박성광, 응급차서 절뚝 거리며 하차...큰 고통 호소 "이게 아니었는데"

연예 많이본뉴스
1.

최홍만, 트라우마 고백 후 제주서 노후 준비 근황 "떡집에서 알바 중"

2.

이병헌, 귀요미 2살 딸 애교에 지각 확정...♥이민정 "나가기 힘들어"

3.

박수홍♥김다예, 11개월 딸 '타고난 끼'에 깜짝 "무대서 마이크 잡고 윙크까지"

4.

손태영, 기러기 아빠 권상우에 의미심장 한마디 “영상통화 꼭 해”

5.

박성광, 응급차서 절뚝 거리며 하차...큰 고통 호소 "이게 아니었는데"

스포츠 많이본뉴스
1.

"한화가 6점 내서 놀랐는데, 결국 비겼더라고요" 퇴근 불가, 엔팍 코치실에서 터진 함성[창원 현장]

2.

'5위 확정하나 직접 보자' 구름 관중 몰린 창원, 1만7983석 전석 매진[창원 현장]

3.

[K리그1 리뷰]'2-0→2-2→3-2' 세징야의 대구 미쳤다, 'PK 4골+퇴장 1장' 달빛더비서 3-2 극장승…11위 제주 6점차 추격

4.

강재민 윤산흠 박정현 등 상무 전역병 포함…'2위' 한화, 내년 구상도 돌입한다 '日 피닉스 교육리그 참가'

5.

'박지한-김준원-김태현-이세민 무실점' NC 퓨처스팀, 소프트뱅크 교류전 성공적으로 마쳐

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.