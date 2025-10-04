'인맥왕' 정준호, 결혼식 하객만 4000명, 식대 4억 썼다…"두바이 왕자도 참석"

기사입력 2025-10-04 21:26


'인맥왕' 정준호, 결혼식 하객만 4000명, 식대 4억 썼다…"두바이 …

'인맥왕' 정준호, 결혼식 하객만 4000명, 식대 4억 썼다…"두바이 …

'인맥왕' 정준호, 결혼식 하객만 4000명, 식대 4억 썼다…"두바이 …

[스포츠조선 김준석 기자] 배우 정준호가 자신의 화려한 인맥과 스케일 넘치는 결혼식 비화를 공개해 웃음을 안겼다.

4일 방송된 채널S '니돈내산 독박투어4'에서는 김대희x김준호x장동민x유세윤x홍인규가 '예산이 낳은 스타'이자 '인맥왕' 정준호를 '여행 친구'로 초대해 충남 예산의 맛집과 명소를 체험하는 하루가 펼쳐졌다.

이날 정준호는 예산 5이장에 등장하자마자 악수를 멤버들에게 권했고, 시장 상인은 물론 시민들에게 악수를 권하는 모습이 공개돼 웃음을 자아냈다.

이후 정준호는 독박투어 멤버들에게 '예산 8미' 중 하나인 '예산국수'를 강력 추천했다.

정준호는 단골 국수 가게에서 무려 10개의 메뉴를 시키고 막걸리까지 주문하는 모습을 보여 웃음을 자아냈다.

정준호의 단골 국수 가게에 들어선 홍인규는 "저기 (정)준호 형님 사진이 걸려 있네"라며 놀라워했다. 이에 정준호는 "아내와 결혼하고 나서 왔을 때 찍은 것"이라고 당시 추억을 소환해 웃음을 자아냈다.

또 다른 연예인보다 작은 사진을 보고 놀리자 정준호는 "이건 겅유가 아닌디"라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

장동민은 "그럼 결혼 하실 때, 예산 분들도 많이 오셨냐?"고 물었고, 정준호는 갑자기 "내가 결혼을 두 번 했어"라고 고백해 '독박즈'를 깜짝 놀라게 만들었다.


심각한 표정의 정준호는 "여기서만 밝히겠다"고 한 뒤 "서울에서 한 번 하고, 예산에서 한 번 더 했다"고 설명해 '독박즈'를 웃게 만들었다.

그는 "예산에서만 2,500명 넘는 분들이 결혼식에 오시겠다고 해서 예산에서 결혼식을 한 번 하고, 서울에서 또 한번 했다"라며 어마무시한 인맥왕 포스를 발산했다.

정준호는 "버스에 한 대에 40며 타는데 그럼 버스가 100대가 필요했다"라고 설명해 웃음을 자아냈다.

김준호는 "식대가 어마어마했을 텐데"라고 물었고, 정준호는 "하객만 4000명 오셨다. 4장 정도 나왔다"라며 약 4억을 언급해 모두를 놀라게 만들었다.

정준호는 "내 결혼식에 두바이 왕자도 왔었다"고 "두바이 서열 6위다"라며 글로벌 인맥까지 언급했다.

이에 '독박즈'는 "두바이 왕자 같은 분들은 축의금을 얼마 내시냐?"며 귀를 쫑긋 세우고, 정준호는 "강남 아파트 한 채 값을 기대했는데…"라고 하더니,"한 장 냇다. 근데 걔 비용까니까 별거 남는게 없더라. 럭셔리 호텔에 서울 투어에 고급 풀코스 요리까지 대접했다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

김준호는 "그러면 저희가 두바이 여행갈 때 연결 좀 시켜 달라"고 부탁한다. 정준호는 "너희끼리만 간다고?"라고 확인하더니, "내가 같이 안 가면 좀 힘들 거다. 걔(두바이 왕자)가 낯을 많이 가려서…"라고 해 모두를 폭소케 만들었다.

대환장 케미 속, 드디어 '예산국수'와 현지 막걸리가 나오고. 정준호는 일어나 건배 제의를 한다.

정준호는 "내가 57년 살아오면서 만든 건배사가 있다"며 견배사에 얽힌 이야기를 줄줄 읊는데, 듣다 지친 장동민은 "힘없는 놈은 막걸리도 못 마시겠네~"라고 비꼬아 정준호를 어질어질하게 만들었다.

narusi@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김나영♥마이큐, 결혼식 현장..두 아들과 나란히 "발맞추어 걸어갑니다" [종합]

2.

구성환, 난치병 치료 받다 눈물..."완치 불가. 낫는다는 보장 없다"

3.

김나영♥마이큐, 어제(3일) 결혼식..두 아들도 축복 "가족 됐다" [종합]

4.

김성은, 부모 반대 딛고 ♥정조국과 신행 떠난 곳 재방문..."다음엔 신랑과 둘이"

5.

박명수 "배달 오토바이 타다 버스랑 부딪쳐 죽을 뻔" 충격 고백

연예 많이본뉴스
1.

김나영♥마이큐, 결혼식 현장..두 아들과 나란히 "발맞추어 걸어갑니다" [종합]

2.

구성환, 난치병 치료 받다 눈물..."완치 불가. 낫는다는 보장 없다"

3.

김나영♥마이큐, 어제(3일) 결혼식..두 아들도 축복 "가족 됐다" [종합]

4.

김성은, 부모 반대 딛고 ♥정조국과 신행 떠난 곳 재방문..."다음엔 신랑과 둘이"

5.

박명수 "배달 오토바이 타다 버스랑 부딪쳐 죽을 뻔" 충격 고백

스포츠 많이본뉴스
1.

'KT 미안! 가을야구 우리가 간다!' NC 기적의 9연승, 마지막 경기에서 5위 확정…WC 진출[창원 리뷰]

2.

'혈액암 극복' 인간승리 유병수, 14년만에 K리그 감격 복귀!…화성 꺾은 인천-부천과 비긴 수원, 승점차 다시 10점[K리그2 종합리뷰]

3.

'최종전' 시즌 최다 실점이라니…양현종, 2⅔이닝 8실점 '시즌 8승 불발'

4.

'광클 준비 됐나요?' 와일드카드 결정전 티켓 예매, 5일 오후 2시 시작

5.

'0:5→3:8→7:8→8:8→9:8' KIA, 홈 최종전 짜릿 끝내기 승리 '유종의 미'…'NC가 왔구나' 삼성, 최종 점검 완료

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.