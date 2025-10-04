'인맥왕' 정준호, 결혼식 하객만 4000명, 식대 4억 썼다…"두바이 …

|
[스포츠조선 김준석 기자] 배우 정준호가 자신의 화려한 인맥과 스케일 넘치는 결혼식 비화를 공개해 웃음을 안겼다.
이후 정준호는 독박투어 멤버들에게 '예산 8미' 중 하나인 '예산국수'를 강력 추천했다.
정준호는 단골 국수 가게에서 무려 10개의 메뉴를 시키고 막걸리까지 주문하는 모습을 보여 웃음을 자아냈다.
또 다른 연예인보다 작은 사진을 보고 놀리자 정준호는 "이건 겅유가 아닌디"라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.
장동민은 "그럼 결혼 하실 때, 예산 분들도 많이 오셨냐?"고 물었고, 정준호는 갑자기 "내가 결혼을 두 번 했어"라고 고백해 '독박즈'를 깜짝 놀라게 만들었다.
심각한 표정의 정준호는 "여기서만 밝히겠다"고 한 뒤 "서울에서 한 번 하고, 예산에서 한 번 더 했다"고 설명해 '독박즈'를 웃게 만들었다.
그는 "예산에서만 2,500명 넘는 분들이 결혼식에 오시겠다고 해서 예산에서 결혼식을 한 번 하고, 서울에서 또 한번 했다"라며 어마무시한 인맥왕 포스를 발산했다.
정준호는 "버스에 한 대에 40며 타는데 그럼 버스가 100대가 필요했다"라고 설명해 웃음을 자아냈다.
김준호는 "식대가 어마어마했을 텐데"라고 물었고, 정준호는 "하객만 4000명 오셨다. 4장 정도 나왔다"라며 약 4억을 언급해 모두를 놀라게 만들었다.
정준호는 "내 결혼식에 두바이 왕자도 왔었다"고 "두바이 서열 6위다"라며 글로벌 인맥까지 언급했다.
이에 '독박즈'는 "두바이 왕자 같은 분들은 축의금을 얼마 내시냐?"며 귀를 쫑긋 세우고, 정준호는 "강남 아파트 한 채 값을 기대했는데…"라고 하더니,"한 장 냇다. 근데 걔 비용까니까 별거 남는게 없더라. 럭셔리 호텔에 서울 투어에 고급 풀코스 요리까지 대접했다"라고 말해 웃음을 자아냈다.
김준호는 "그러면 저희가 두바이 여행갈 때 연결 좀 시켜 달라"고 부탁한다. 정준호는 "너희끼리만 간다고?"라고 확인하더니, "내가 같이 안 가면 좀 힘들 거다. 걔(두바이 왕자)가 낯을 많이 가려서…"라고 해 모두를 폭소케 만들었다.
대환장 케미 속, 드디어 '예산국수'와 현지 막걸리가 나오고. 정준호는 일어나 건배 제의를 한다.
정준호는 "내가 57년 살아오면서 만든 건배사가 있다"며 견배사에 얽힌 이야기를 줄줄 읊는데, 듣다 지친 장동민은 "힘없는 놈은 막걸리도 못 마시겠네~"라고 비꼬아 정준호를 어질어질하게 만들었다.
