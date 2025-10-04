박준형, 위고비로 10kg 뺐다..♥김지혜 "20주년 리마인드 웨딩 성공…

[스포츠조선 조윤선 기자] 개그맨 박준형이 위고비로 10kg 감량에 성공한 사실이 밝혀졌다.
4일 방송된 JTBC '아는 형님'에는 연예계 대표 잉꼬부부 김가연-임요환, 박준형-김지혜가 출연했다.
이날 김지혜는 "결혼 20주년을 맞아 리마인드 웨딩 화보를 찍었다. 되게 의미가 있는 게 결혼 당시 사진 찍어준 작가가 아무 연락도 없다가 갑자기 20년 만에 연락이 와서 '리마인드 웨딩 화보 찍을래요'라고 했다"며 "그 작가는 우리가 20주년인 줄 몰랐는데 타이밍이 맞은 거다. 박준형 라디오 때문에 겨우 날짜를 맞췄는데 그날이 우리 결혼식 당일이었다"고 말해 놀라움을 자아냈다.
그러면서 "20년 전 결혼식 할 때는 비도 왔었다. 그리고 박준형이 잘 나갈 때여서 그때 나한테 '걱정하지 마. 오빠가 (결혼식장 비용) 다 결제할게'라고 했다. 근데 막상 결제하려고 하니까 날 불러서 '너 2천만 원만 낼래?'라고 했었다"며 결혼식 당시를 회상했다.
이에 박준형은 "결혼식 비용이 1억 4천만 원이 나왔다. 2천만 원이 모자랐던 건데 내가 잘못한 거냐"며 "내가 지금 아내 카드 쓴다고 뭐라고들 하는데 내가 연애할 때 아내한테 외제 차도 사줬다. 근데 지금 내가 5천 원씩 16번 카드 긁으면 안 되는 거냐. 날 이상한 남자로 생각하는데 그러면 안 된다"며 억울함을 토로해 웃음을 자아냈다.
김지혜는 "리마인드 웨딩 화보가 왜 운명 같았냐면 그때 작가님이 결혼 기념일에 맞춰서 정확히 찍어줬고, 박준형이 위고비 해서 10kg 빼서 리즈처럼 멋있어졌다. 그리고 나는 6개월에 한 번씩 보톡스 맞는데 잘못 맞으면 사람이 사나워보이는데 자연스러워진 날이 (촬영 날과) 딱 맞아서 운명 같아서 완벽했다. 2005년 결혼식 때는 좋은 추억은 없지만, 2025년은 너무 행복했다"고 만족스러워했다.