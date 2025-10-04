박준형, 위고비로 10kg 뺐다..♥김지혜 "20주년 리마인드 웨딩 성공적" ('아형')

기사입력 2025-10-04 22:10


박준형, 위고비로 10kg 뺐다..♥김지혜 "20주년 리마인드 웨딩 성공…

[스포츠조선 조윤선 기자] 개그맨 박준형이 위고비로 10kg 감량에 성공한 사실이 밝혀졌다.

4일 방송된 JTBC '아는 형님'에는 연예계 대표 잉꼬부부 김가연-임요환, 박준형-김지혜가 출연했다.

이날 김지혜는 "결혼 20주년을 맞아 리마인드 웨딩 화보를 찍었다. 되게 의미가 있는 게 결혼 당시 사진 찍어준 작가가 아무 연락도 없다가 갑자기 20년 만에 연락이 와서 '리마인드 웨딩 화보 찍을래요'라고 했다"며 "그 작가는 우리가 20주년인 줄 몰랐는데 타이밍이 맞은 거다. 박준형 라디오 때문에 겨우 날짜를 맞췄는데 그날이 우리 결혼식 당일이었다"고 말해 놀라움을 자아냈다.

그러면서 "20년 전 결혼식 할 때는 비도 왔었다. 그리고 박준형이 잘 나갈 때여서 그때 나한테 '걱정하지 마. 오빠가 (결혼식장 비용) 다 결제할게'라고 했다. 근데 막상 결제하려고 하니까 날 불러서 '너 2천만 원만 낼래?'라고 했었다"며 결혼식 당시를 회상했다.


박준형, 위고비로 10kg 뺐다..♥김지혜 "20주년 리마인드 웨딩 성공…
이에 박준형은 "결혼식 비용이 1억 4천만 원이 나왔다. 2천만 원이 모자랐던 건데 내가 잘못한 거냐"며 "내가 지금 아내 카드 쓴다고 뭐라고들 하는데 내가 연애할 때 아내한테 외제 차도 사줬다. 근데 지금 내가 5천 원씩 16번 카드 긁으면 안 되는 거냐. 날 이상한 남자로 생각하는데 그러면 안 된다"며 억울함을 토로해 웃음을 자아냈다.

김지혜는 "리마인드 웨딩 화보가 왜 운명 같았냐면 그때 작가님이 결혼 기념일에 맞춰서 정확히 찍어줬고, 박준형이 위고비 해서 10kg 빼서 리즈처럼 멋있어졌다. 그리고 나는 6개월에 한 번씩 보톡스 맞는데 잘못 맞으면 사람이 사나워보이는데 자연스러워진 날이 (촬영 날과) 딱 맞아서 운명 같아서 완벽했다. 2005년 결혼식 때는 좋은 추억은 없지만, 2025년은 너무 행복했다"고 만족스러워했다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김나영♥마이큐, 결혼식 현장..두 아들과 나란히 "발맞추어 걸어갑니다" [종합]

2.

구성환, 난치병 치료 받다 눈물..."완치 불가. 낫는다는 보장 없다"

3.

김나영♥마이큐, 어제(3일) 결혼식..두 아들도 축복 "가족 됐다" [종합]

4.

김성은, 부모 반대 딛고 ♥정조국과 신행 떠난 곳 재방문..."다음엔 신랑과 둘이"

5.

박명수 "배달 오토바이 타다 버스랑 부딪쳐 죽을 뻔" 충격 고백

연예 많이본뉴스
1.

김나영♥마이큐, 결혼식 현장..두 아들과 나란히 "발맞추어 걸어갑니다" [종합]

2.

구성환, 난치병 치료 받다 눈물..."완치 불가. 낫는다는 보장 없다"

3.

김나영♥마이큐, 어제(3일) 결혼식..두 아들도 축복 "가족 됐다" [종합]

4.

김성은, 부모 반대 딛고 ♥정조국과 신행 떠난 곳 재방문..."다음엔 신랑과 둘이"

5.

박명수 "배달 오토바이 타다 버스랑 부딪쳐 죽을 뻔" 충격 고백

스포츠 많이본뉴스
1.

'KT 미안! 가을야구 우리가 간다!' NC 기적의 9연승, 마지막 경기에서 5위 확정…WC 진출[창원 리뷰]

2.

'혈액암 극복' 인간승리 유병수, 14년만에 K리그 감격 복귀!…화성 꺾은 인천-부천과 비긴 수원, 승점차 다시 10점[K리그2 종합리뷰]

3.

'최종전' 시즌 최다 실점이라니…양현종, 2⅔이닝 8실점 '시즌 8승 불발'

4.

'광클 준비 됐나요?' 와일드카드 결정전 티켓 예매, 5일 오후 2시 시작

5.

'0:5→3:8→7:8→8:8→9:8' KIA, 홈 최종전 짜릿 끝내기 승리 '유종의 미'…'NC가 왔구나' 삼성, 최종 점검 완료

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.