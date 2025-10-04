박연수 딸 송지아, JYP 러브콜 받은 미모…골프복 벗고 '성숙美 발산'

기사입력 2025-10-04 23:04


[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 박연수가 딸 송지아의 새로운 스타일 변신에 놀라움을 드러냈다.

박연수는 최근 SNS에 송지아의 사진을 올리며 "진짜 이제 너 으른 되는 거야? 자기도 꾸미면 예쁘다고. 골프복만 입다가 원피스 처음 입은 날, 화장도 좀 하고♡ 보기 좋다. 헤어 디자이너 바뀌니 진짜 사람이 달라지네"라는 글을 남겼다.

공개된 사진 속 송지아는 원피스를 입고 단정하게 꾸민 모습으로, 청순하면서도 성숙한 분위기를 풍겼다.

평소 골프웨어 스타일을 주로 입던 모습과 달리 새로운 매력을 발산해 눈길을 끌었다.

한편 박연수는 홀로 딸 송지아, 아들 송지욱을 키우고 있다. 송지아는 골프 선수를 꿈꾸고 있으며, 과거 JYP엔터테인먼트로부터 러브콜을 받았다고 알려져 화제를 모은 바 있다.

narusi@sportschosun.com

