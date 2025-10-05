린, 이수와 이혼 후 홀로 보내는 첫 명절 "고독하게 보내는 분도 계실 것"

기사입력 2025-10-05 17:38


린, 이수와 이혼 후 홀로 보내는 첫 명절 "고독하게 보내는 분도 계실 …

린, 이수와 이혼 후 홀로 보내는 첫 명절 "고독하게 보내는 분도 계실 …

스포츠조선 이우주 기자] 가수 린이 추석 인사를 건넸다.

린은 5일 "무탈한 연휴 보내고 계신가요. 저는 어제 마닐라에 왔는데 오늘 서울에 가요. 피곤한 일정이었지만 반겨주신 분들 덕분에 즐거웠습니다"라며 팬들에 인사를 건넸다.

린은 "저 정말 오랜만에 쉬거든요"라며 "코바늘로 가을 스카프를 뜰 거고요. 저녁으로는 컵라면을 먹을 거예요. 내일은 낮잠도 늘어지게 자고 얼마 전에 새로 알게 된 길로 산책도 다녀오려고 해요. 그리고 저녁에 넷플릭스+술 한 잔이면 어느덧 연휴도 끝자락이겠네요"라고 여유로운 연휴 계획을 밝혔다.

린은 "모쪼록. 사람들과 복닥복닥 즐겁게 보내는 분들도 계시겠지만 쓸쓸하고 고독하게 보내는 분들도 계실 텐데요. 밥을 잘 챙겨 드세요. 배가 고프면 왠지 더 서러우니까 따뜻하고 건강한 메뉴로, 한 끼라도 잘 드시면 좋겠어요"라며 "말처럼 쉽지는 않겠지만 몸도 마음도 그저 편안한 명절 보내세요"라고 인사했다.

함께 공개된 사진 속에는 마닐라 공연을 마친 린의 모습이 담겼다. 린은 화려한 슬립 드레스를 입고 고급 호텔에서 포즈를 취하고 있어 눈길을 모은다. 이번 추석 연휴는 린이 이혼 후 보내는 첫 명절이다. 홀로 야무진 계획을 세우며 휴식을 예고한 린에게 많은 응원이 이어지고 있다.

한편, 린은 엠씨더맥스 이수는 2014년 9월 결혼했으나 결혼 11년 만인 지난 8월 파경 소식을 알렸다.

린, 이수 소속사 325E&C 측은 23일 "린과 이수는 충분한 대화와 상호 존중을 바탕으로 각자의 길을 걷기로 합의하여 최근 이혼 절차를 마무리 중"이라며 "어느 한 쪽의 잘못이나 귀책 사유로 인한 것이 아니며, 원만한 합의 하에 이루어진 결정"이라 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이미주, 무당 팔자 고백했다..“이수근이 신내림 받기 직전이라고”

2.

보이 그룹 인기 멤버, 길거리서 하반신 노출..결국 활동 중단

3.

심현섭, 장가 진짜 잘갔네..명절에 ♥정영림과 급식봉사 "어르신 350명에 식사 제공"

4.

이영애, 민낯에 추리닝 입고 자연인 모드..양평 시골집서 "추석 연휴 행복하세요"

5.

감독 된 김연경, 경기 시작 전 김호철 감독에 뜻밖의 요청? "살살해주세요" ('신인감독 김연경')

연예 많이본뉴스
1.

이미주, 무당 팔자 고백했다..“이수근이 신내림 받기 직전이라고”

2.

보이 그룹 인기 멤버, 길거리서 하반신 노출..결국 활동 중단

3.

심현섭, 장가 진짜 잘갔네..명절에 ♥정영림과 급식봉사 "어르신 350명에 식사 제공"

4.

이영애, 민낯에 추리닝 입고 자연인 모드..양평 시골집서 "추석 연휴 행복하세요"

5.

감독 된 김연경, 경기 시작 전 김호철 감독에 뜻밖의 요청? "살살해주세요" ('신인감독 김연경')

스포츠 많이본뉴스
1.

굴욕의 5점대 ERA, 이제 10승이 버겁다...김광현-양현종의 시대가 이렇게 저무는 건가

2.

'스페인어까지 배우고 있는데' 레알 마드리드, FA되는 '부진' 코나테 영입 할까? 말까? '심각한 고민 중'

3.

'이러다 강등?' 울산, '이동경 10-10 가입' 김천에 0-3 완패 '창단 첫 파이널B행'...대전은 포항에 3-1 완승

4.

'39세 수원 투혼 캡틴'이용,갈비뼈 골절 참고 제주전 끝까지 뛰었다...400경기 앞두고 FC서울전 부상 결장[오피셜]

5.

"프로답게 조심하라고 했다" '애제자'싸박과 제주 서포터석 찾아 사과→'인성' 참교육한 '샤프'김은중 감독의 품격

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.