'이러다 강등?' 울산, '이동경 10-10 가입' 김천에 0-3 완패 '창단 첫 파이널B행'...대전은 포항에 3-1 완승

기사입력 2025-10-05 16:18


[스포츠조선 박찬준 기자]'디펜딩 챔프' 울산HD가 끝모를 추락을 이어가고 있다. 창단 첫 파이널B행이라는 수모까지 당했다.

신태용 감독이 이끄는 울산은 5일 김천종합운동장에서 열린 김천 상무와의 '하나은행 K리그1 2025' 32라운드에서 0대3으로 패했다. 7경기 무승(3무4패)의 수렁에 빠진 울산은 승점 37로 10위에 머물렀다. 파이널A 마지노선인 6위 광주FC(승점 42)와 승점차를 좁히지 못하며, 남은 경기에 상관없이 파이널B행이 확정됐다. 울산은 창단 후 처음으로 파이널A 진입에 실패했다.

10위에 머문 울산은 강등을 걱정해야 하는 처지에 놓였다. 울산은 다이렉트 강등되는 최하위 대구FC(승점 26)와의 승점차는 제법되지만, 강등권에 머물렀다. 10위는 K리그2 플레이오프 승자와 승강 플레이오프를 치른다.

김천은 놀라운 경기력으로 2위를 지켰다. 쾌조의 3연승을 달리며 승점 55를 기록했다. '선두' 전북 현대(승점 68)와의 격차를 13점으로 좁혔다. 이날 승리한 3위 대전하나시티즌(승점 52)와의 격차를 3점으로 유지했다. 김천의 에이스 이동경은 이날 도움 하나를 기록하며, 10-10 가입에 성공했다. 전날 10-10에 가입한 세징야에 이어 시즌 2번째다. 이동경은 MVP를 향한 도전장을 던졌다.


김천은 전반 28분 선제골을 넣었다. 상대 공을 차단한 뒤 이승원이 돌파에 나섰다. 왼쪽으로 뛰어들던 이동경에게 연결했고, 이동경이 크로스를 올렸다. 조현우의 손에 맞고 흐른 볼을 이동준이 논스톱 슈팅으로 마무리했다. 김천은 시종 날카로운 역습으로 울산을 괴롭혔다. 전반 40분 이동경의 크로스가 노마크로 있던 박상혁에게 향했지만, 슈팅은 옆그물을 때렸다. 김천은 전반에만 슈팅 7개를 때렸다.

후반 들어서도 분위기는 이어졌다. 후반 10분 이동경이 절묘한 컷백으로 슈팅까지 만들었다. 조현우의 슈퍼세이브에 막혔다. 울산은 엄원상 강상우 이희균을 넣으며 반격에 나섰지만, 김천의 공세에 맥을 추지 못했다. 후반 33분 김천이 추가골을 넣었다. 오른쪽 측면에서 이동경의 패스를 받은 김승섭이 오른발 슈팅으로 득점에 성공했다. 이동경은 시즌 10번째 도움으로, 10-10 클럽 가입에 성공했다.

김천은 3분 뒤 이동경이 10-10 가입을 자축했다. 박태준의 패스를 받은 이동경이 김영권을 따돌린 후 오른발 슈팅으로 득점에 성공했다. 시즌 12호골이자 쐐기골이었다. 김천의 완승, 울산의 완패였다.


한편, 같은 시각 포항 스틸야드에서 열린 포항 스틸러스와 대전의 경기는 대전의 3대1 승리로 마무리됐다. 전반 2분 주앙빅토르의 패스를 마사가 왼발로 마무리하며 대전이 앞서나갔다. 30분 전민광의 헤더가 하창래의 손에 맞으며 페널티킥이 선언됐고, 이호재가 성공시키며 포항이 승부를 원점으로 돌렸다.


후반 마사가 또 다시 폭발했다. 후반 6분 기성용의 패스 미스를 마사가 가로채 강력한 슈팅으로 다시 앞서나가는 골을 기록했다. 15분에는 김문환의 패스를 에르난데스가 마무리하며 경기에 쐐기를 박았다. 대전은 2위 추격에 박차를 가했고, 포항은 파이널A행을 확정짓는데 만족해야 했다.


박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

