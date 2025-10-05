[공식발표]'미스터리' 이럴거면 FA 계약 왜 했나, 201안타 타자 K…

|
[스포츠조선 나유리 기자]대체 FA 계약은 왜 했을까. 올해 1군에서 거의 기용하지 않은 '201안타 타자' 서건창이 끝내 KIA 타이거즈에서 방출됐다.
히어로즈 소속이었던 2014년 201안타로 당시 KBO리그 단일 시즌 최다 안타 신기록을 달성했던 서건창은 2023시즌이 끝나고 LG 트윈스를 떠난 후 고향 광주를 연고로 하는 KIA로 이적했다.
계약 연장을 위해서는 올 시즌 활약이 반드시 필요했는데, 서건창에게는 기회가 주어지지 않았다. 주전 2루수 서건창, 주전 3루수 김도영의 부상으로 내야에 구멍이 많았으나 서건창은 시즌 초반 출장이 전부였다. 개막 엔트리에 포함된 후 4월 중순까지 단 10경기 출장에 그쳤고, 타율 0.136(22타수 3안타), 1홈런, 2타점, OPS 0.526으로 부진했다. 결국 시즌 극초반 2군에 내려간 후 다시는 1군 콜업 기회가 주어지지 않았다.
상황이 이렇다보니 결국 서건창과는 결별이다. 올해 정규 시즌을 8위로 아쉽게 마친 KIA는 내년을 위해 체질 개선에 나선다. 선수단 정리 역시 가장 먼저 해야하는 일이다. 2024시즌 통합 우승을 함께했지만, 아쉽게도 서건창과는 여기서 작별이다.
