손흥민 리그 우승 실패 '오피셜'...필라델피아 조기 우승→LAFC와 S…

[스포츠조선 김대식 기자]손흥민과 LAFC의 리그 우승은 실패했다. 하지만 중요한 플레이오프가 남아있다.
MLS 정규 시즌은 34라운드까지 진행되지만 필라델피아가 조기 리그 우승을 확정했다. 필라델피아는 전반 40분 전방에서 볼을 빠르게 가로챈 뒤 곧바로 공격을 진행했다. 미카엘 우레의 슈팅이 굴절되면서 뉴욕의 골망을 갈랐다. 우레의 득점이 결승골이 돼 필라델피아가 승리했다.
정규 리그 우승은 필라델피아한테 넘어갔지만 실망할 필요는 없다. 다른 미국 스포츠와 마찬가지로, MLS 역시 플레이오프에서의 우승이 더욱 중요하다. 플레이오프는 각 콘퍼런스팀끼리 토너먼트를 치르는 형식이다. 플레이오프에 진출하기 위해서는 해당 팀이 속한 콘퍼런스에서 최소 9위 안에 포함되어야 한다.
MLS 사무국에서 선정하는 파워랭킹에서 LAFC는 정규 리그 우승팀인 필라델피아와 다음으로 높은 2위로 평가받고 있다. MLS 사무국은 'LAFC가 어느 순위로 끝마치든, 플레이오프에서 손흥민과 부앙가를 막을 수 있는 팀이 있을까'라며 LAFC의 파괴력이 달라졌다고 분석했다. 손흥민은 곧 생애 두 번째 트로피 도전에 나선다.