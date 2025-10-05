"와~ 골키퍼가 공을 잡아!" 라멘스의 완벽 데뷔, 맨유 팬들의 환호 "슈마이켈이 변장한거 아냐?"

기사입력 2025-10-05 13:47


[스포츠조선 박찬준 기자]그저 간단한 캐치에도 환호가 나왔다. "혹시 슈마이켈이 변장하고 있는거 아냐?"라는 노래가 올드 트래포드에 울려퍼졌다.

맨유팬들이 그토록 원하던 괜찮은 골키퍼가 마침내 등장했다. 센느 라멘스가 주인공이다. 맨유는 4일(한국시각) 영국 맨체스터의 올드 트래포드에서 열린 선덜랜드와의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그 7라운드에서 2대0 완승을 거뒀다. 맨유의 시즌 첫 클린시트였다.

이날의 주인공은 라멘스였다. 라멘스는 이날 3번의 결정적인 선방을 보였다. 전반 33분 트라오레의 위협적인 슈팅을 막은데 이어, 44분 자카의 날카로운 왼발 슈팅도 막아냈다. 후반 막판 탈비와의 1대1 기회를 막아낸 것은 백미였다. 라멘스는 이날 안정적인 캐치와 공중 경합을 비롯해, 정확한 빌드업 능력을 보였다. 특히 80%가 넘는 롱패스를 시도하고도 동료들에게 정확히 연결했다.

라멘스의 활약을 앞세워 맨유는 실로 오랜만에 홈 3연승에 성공했다. 안정된 경기력으로 극찬을 받았다. 후벵 아모림 감독은 "라멘스는 정말 잘 해냈다. 무실점으로 이겨 정말 좋다. 경쟁력을 보여줬다. 시즌은 길고 모두가 경기에 나설 준비가 되어야 한다. 동료들이 라멘스가 좋은 활약을 할 수 있도록 도움을 줬다"고 칭찬을 아끼지 않았다.


맨유의 올 시즌 가장 큰 약점은 골키퍼였다. 주전 골키퍼였던 안드레 오나나가 최악의 모습을 보이며, 결국 급하게 트라브존스포르로 임대를 떠났다. 대신 라멘스를 벨기에 앤트워프에서 급하게 영입했다. 맨유 레전드들은 일제히 맨유의 선택에 불만을 드러냈다. 폴 스콜스는 "그림즈비전까지 치르고 나서야 오나나가 문제라는 것을 깨달은거가 싶더라"며 "지안루이지 돈나룸마 같은 선수가 시장에 나왔다면 '무조건 질러야 한다, 돈나롬마를 3500~4000만파운드에 데려오면 10년 동안 골문은 문제 없다'라고 생각했어야 한다. 그런데 맨유가 관심조차 보이지 않았다는 것은 말도 안된다"고 답답해했다.

피터 슈마이켈은 "라멘스가 온다는 소리를 듣기 전까지 솔직히 나는 그에 대해 들어본 적이 없다. 그의 기록은 놀랍지만, 벨기에의 앤트워프에서 세운 기록이다. 그런 기록은 리스크가 있다. 기록은 실수 후 어떻게 반응할지, 맨유의 압박을 어떻게 견딜지 보여주지 않는다"고 했다.

하지만 라멘스는 멋지게 압박에 부응했다. '제2의 쿠르투아'라는 평가에 맞는 재능을 보였다. 아모림 감독은 "라멘스가 도착했을때 바인드르가 이미 경기를 뛰고 있었다. 그는 새로운 나라, 새로운 환경에 적응이 필요했다. 언론이 골키퍼에 주는 압박이 크기 때문에 준비 시간이 필요했다. 우리 클럽은 정말 힘든 곳이다. 그는 오늘 잘했다"고 했다. 전 에버턴의 미드필더였던 리온 오스만도 "라멘스를 무작정 던져놓지 않은 것은 아모림 감독의 현명한 결정이었다. 분위기나 동료들을 적응하는데 시간이 필요하다. 오늘이 라멘스가 맨유 골문에 안착할 수 있는 기회였다"고 했다.


박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

