이준호·김민하 ‘태풍상사’, IMF 시대 청춘 케미 “그 시절 정신 담았…

[스포츠조선 조민정 기자] 이준호와 김민하가 tvN 새 토일드라마 '태풍상사'를 통해 1997년 IMF 시기를 배경으로 한 청춘 케미를 예고했다.
이준호는 강태풍 캐릭터에 대해 "태풍이는 굴하지 않고 꺾이지 않는 사람이다. 희망을 잃지 않고 꿈을 놓지 않는 순수하고 투명한 인물"이라며 "내 에너지로 주변 사람들을 동화시키는 캐릭터다. 보이기에는 강하지만 안에는 강아지 같은 면이 있다"고 설명했다. 이어 "저와 정반대지만 촬영하면서 제 안의 새로운 면을 발견했다"고 덧붙였다.
김민하는 오미선에 대해 "투명하고 솔직하고 사랑스럽다. 책임감이 강하면서도 엉뚱한 면이 있다"며 "저와 싱크로율은 70% 정도다. 미선이를 보면 공감도 되고 딱하기도 했다"고 말했다.
반면 김민하는 "미술팀과 소품팀이 완벽하게 세팅해줘서 그 안에서 몰입할 수 있었다"고 고마움을 전했다. IMF 시절에 대한 기억을 묻자 이준호는 "그때 초등학생이었다. 금 모으기 운동에 모두가 참여하던 기억이 있다"며 "그 시절 부모님 세대의 마음을 담아 연기했다"고 말했다. 김민하는 "저는 세 살이라 놀이터에서 논 기억밖에 없다"며 웃음을 자아냈다.
한편 '태풍상사'는 1997년 IMF 시기, 무역회사 사장이 되어버린 초보 직장인 강태풍의 생존기와 성장기를 담은 드라마로 오는 10월 11일 토요일 오후 9시 10분 첫 방송된다.
