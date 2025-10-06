김종민, 바보 이미지는 컨셉이었나..역사 퀴즈 올킬 ('1박 2일')

기사입력 2025-10-06 10:24


김종민, 바보 이미지는 컨셉이었나..역사 퀴즈 올킬 ('1박 2일')

[스포츠조선 이게은기자] 그룹 코요태 멤버 김종민이 역사 문제를 올킬, 반전 매력을 뽐냈다.

지난 5일 방송된 KBS 2TV 예능프로그램 '1박 2일 시즌4'(이하 '1박 2일')에서는 대한민국의 수도 서울특별시에서 펼쳐진 여섯 멤버의 '일박 리본 트립 in 서울' 첫 번째 이야기가 그려졌다. 시청률은 5.5%(이하 닐슨코리아 전국 기준)로 동시간대 1위를 차지했다. 동묘에서 구매한 의상으로 환복한 문세윤이 패션쇼에 등장하는 장면과, 다음 이야기를 예고하는 장면은 최고 시청률 7.4%까지 치솟았다.

이날 제작진은 새벽부터 뿔뿔이 흩어져 여섯 멤버의 출근길을 미행했고, 오전 6시 40분경 멤버들에게 '지금부터 여러분은 움직일 수 없습니다. 차에 있는 분은 즉시 내려주세요'라는 메시지를 보내며 돌발 미션의 시작을 알렸다. 오프닝 시간을 오전 7시로 알고 있었던 멤버들은 전혀 예상치 못한 전개에 어리둥절해하면서도 재빨리 상황을 파악하고 미션을 위해 움직이기 시작했다.

미션 승리를 위해서는 한 차에 3명이 탑승한 후 오프닝 장소에 다른 3명보다 먼저 도착해야 했다. 김종민·문세윤·유선호, 조세호·이준·딘딘이 각각 같은 차에 탑승한 가운데, 오프닝 장소인 한강버스 승차장에 먼저 다다른 팀은 조세호·이준·딘딘이었다. 세 사람은 승리의 기쁨을 만끽했고, 이긴 줄 알고 좋아했던 김종민·문세윤·유선호는 허탈감을 느껴야 했다.


김종민, 바보 이미지는 컨셉이었나..역사 퀴즈 올킬 ('1박 2일')
그러나 미션 승리의 대가가 박수와 함성뿐이라는 사실을 알게 되자 두 팀의 분위기는 극명하게 엇갈렸다. 출근길에 햄버거를 먹다 뺏긴 딘딘은 제작진을 향해 "내 햄버거 내놔"라고 소리치며 분노를 표출했고, 조세호와 이준 역시 황당함을 감추지 못했다.

우여곡절 끝에 본격적인 오프닝을 시작한 '1박 2일' 팀은 오랜만에 서울에서 펼치는 여행 '일박 리본 트립 in 서울'에 돌입했다. 첫 번째 목적지는 MZ세대들의 핫 플레이스 성수였고, 성수의 한 베이커리 카페에 도착한 여섯 멤버는 신구좋아 팀(김종민·문세윤·유선호), 임준호 팀(조세호·이준·딘딘)으로 팀명을 정한 후 첫 번째 대결에 나섰다.

서울과 관련된 총 10개의 문제 중 더 많이 맞힌 팀이 승리하는 퀴즈 대결이 펼쳐진 가운데, 혼자서만 정답 5개를 맞힌 김종민의 맹활약에 힘입어 신구좋아 팀이 완승을 거뒀다. 특히 독보적인 지식을 자랑하며 역사 문제를 올킬한 김종민은 제작진을 향해 "봤지?"라고 외치며 의기양양해했다.

다음 장소로 이동하던 두 팀은 차량 내 글러브 박스에서 "쇼핑 지원금 10만 원으로 멤버 전원 착장을 완성하여 'SEOUL F/W 2079 쇼'의 모델로 서주세요"라는 메시지가 적힌 새로운 미션 카드를 발견했다. 멤버들은 두 번째 목적지 동묘에 도착하자마자 2079년에 유행할 패션을 상상하며 벼룩시장 쇼핑에 돌입했다.


개성 넘치는 패션 아이템 수집에 나선 여섯 멤버는 점점 미래지향적인 착장을 완성해 갔다. 단 10만 원으로 모든 쇼핑을 마친 두 팀은 저렴한 가격에 다양한 의상 및 아이템을 구매할 수 있었던 동묘시장에 만족감을 드러냈다.

다시 차에 탑승한 두 팀은 세 번째 목적지로 대한민국 패션의 중심지 DDP(동대문디자인플라자)에 입장했다. 환복을 마친 '1박 2일' 팀은 수많은 관중의 폭발적인 환호를 받으며 'SEOUL F/W 2079 쇼' 런웨이와 포토월에 올랐다.

문세윤의 파자마 코어 룩부터 딘딘만의 스타일로 완성한 '케이팝 데몬 헌터스' 저승사자 룩, 유선호의 아이코닉한 젠더리스 원피스, 이준의 고프코어룩까지 파격적인 패션과 퍼포먼스가 시선을 집중시켰다. 아직 끝나지 않은 역대급 의상 퍼레이드와 양 팀의 대결은 어떻게 흘러갈지 다음 이야기를 향한 기대감이 높아지고 있다.

대한민국 대표 리얼 야생 로드 버라이어티 '1박 2일 시즌4'는 매주 일요일 저녁 6시 10분에 방송된다.

joyjoy90@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

빽가, 신지 결혼 비난에 작심 발언 "너 어떻게 되나 보자? 너무 속상했다"

2.

윤민수, 전처와 재산 나누며 갈등..이혼 후 동거 마침내 종료 ('미우새')

3.

'뚝딱이 아빠' 김종석, 대형 빵카페 운영하다 100억 빚더미 "집 팔고 월세살이 중"

4.

린, 이혼 후 첫 명절 소감 “연휴엔 컵라면·낮잠·넷플릭스가 최고”[SCin스타]

5.

유재석, 전현무 작심 비판 "결혼 고민된다더니 열애설 계속 나" ('런닝맨')

연예 많이본뉴스
1.

빽가, 신지 결혼 비난에 작심 발언 "너 어떻게 되나 보자? 너무 속상했다"

2.

윤민수, 전처와 재산 나누며 갈등..이혼 후 동거 마침내 종료 ('미우새')

3.

'뚝딱이 아빠' 김종석, 대형 빵카페 운영하다 100억 빚더미 "집 팔고 월세살이 중"

4.

린, 이혼 후 첫 명절 소감 “연휴엔 컵라면·낮잠·넷플릭스가 최고”[SCin스타]

5.

유재석, 전현무 작심 비판 "결혼 고민된다더니 열애설 계속 나" ('런닝맨')

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민 꺾고 한국 오겠습니다" 韓만 만나면 날뛰는 사나이, '대기록 기념행사' SON 괴롭힐까...'최악 혹은 복수'의 10월 예고

2.

"한국 말고 우리가 亞 최강인데!" 안첼로티 한 마디에 박살 나버린 日 자존심, 모리야스호의 굴욕..."우리랑 제대로 붙어야지" 아쉬움

3.

'英 BBC도 최고 평가' "영웅 등극" 토트넘이 손흥민 후계자로 낙점한 이유...완벽 부활한 '韓 최고 재능', 감독도 "경기 마다 발전해" 감탄

4.

'개막 17연승 vs 50홈런-150타점' 무엇이 더 가치 있는 신기록일까. MVP 여기서 갈린다

5.

‘오현규 결승골의 저주’ 이후 결국 마틴 레인저스 감독, 123일만에 경질

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.