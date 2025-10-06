조혜련, 자식농사 대성공했다 "딸, 외대 편입...아들은 스위스 로잔 연…

조혜련, 자식농사 대성공했다 "딸, 외대 편입...아들은 스위스 로잔 연수" ('션과함께')

기사입력 2025-10-06 18:30


[스포츠조선 정안지 기자] 조혜련이 잘 자란 남매를 자랑했다.

6일 유튜브 채널 '션과 함께'에는 "'엄마 일 관두면 안돼?' 평생 바쁜 삶을 살아왔던 조혜련이 깨달은 부모의 역할"이라면서 영상이 게재됐다.

이날 조혜련은 남매의 근황을 묻는 질문에 "첫째는 처음에는 많이 힘들었고, 학교도 다니다 그만뒀다. 전교 1등도 하고 공부를 잘했는데, 아무리 공부를 잘해도 위로 올라갈 수 없더라"며 "그게 너무 아이를 강박관념에 사로잡히게 했다. 그러니까 학교를 다니다 그만두겠다고 하더라"고 했다.


이어 "국제학교에 갔다가 미국에 가서 공부를 하다가 코로나가 터져셔 한국으로 돌아와서 한국외대에 편입을 해서 4학년이다"며 "공부 열심히 하고 있다"며 웃었다.

또한 조혜련은 아들에 대해서는 "18살에 초졸이었는데 중, 고등학교 검정고시 다 보고 19살에 청강대 게임기획학과 들어가서 지금 4학년이다"면서 "지금은 휴학계 내고 지금 스위스 로잔 연수를 갔다"고 밝혔다. 그러면서 "둘 다 너무 잘 자랐다"며 자랑 하는 조혜련의 얼굴에는 미소가 가득했다.

anjee85@sportschosun.com

