'레전드 오브 이미르', 협력을 주제로 하는 시즌 3 업데이트

기사입력 2025-10-06 19:19


'레전드 오브 이미르', 협력을 주제로 하는 시즌 3 업데이트



위메이드는 MMORPG '레전드 오브 이미르'의 시즌 3 업데이트를 실시했다고 밝혔다. 세 번째 시즌은 협력을 주제로 오는 11월 27일까지 진행된다.

이번 시즌의 핵심 콘텐츠는 협동 플레이를 통해 보스형 몬스터를 토벌하는 시즌 전용 던전 '협력의 전당'이다. 이용자들은 힘을 합쳐 강력한 몬스터를 처치하고 많은 경험치와 비법서, 영웅 등급 상급 방어구 등을 획득할 수 있다.

'레전드 오브 이미르'는 시즌 3의 필수 능력치 '협력의 맹세'도 추가했다. 이용자는 다양한 시즌 콘텐츠를 즐기며 협력의 맹세를 얻고, 보유량에 따라 사냥 경험치와 아이템 드랍률, 전투 능력을 높여주는 '협력의 축복' 효과를 누릴 수 있다. 또 시즌 동안 '야른그레이프르', '노른의 부적' 등 한정 장비 제작이 가능하다.

위메이드는 '맹세의 14일' 출석 이벤트를 실시한다. 14일 동안 게임에 접속하면 '협력의 세공 망치', '+5 노른의 룬 부적' 등을 선물한다. 이와 함께 임무 이벤트 2종을 진행한다. '협력의 전당' 몬스터 처치, 검은 발키리 '빈드가르 증표' 등록 등 미션을 완료하면 영웅 등급 시즌 발키리와 '갈라르의 영웅 증표'를 제공한다.

이밖에 오는 16일까지 '한가위 특별 상인' 이벤트가 열린다. 아스가르드 성 내 '축복의 탑'에 배치된 상인을 통해 '중급 주문서 패키지' 등이 포함된 '복주머니'를 100은화에 구매할 수 있다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'진화와 이혼' 함소원, 장문의 심경고백 "둘째 가지려 시험관 시술..한계 봉착해"

2.

조혜련, 자식농사 대성공했다 "딸, 외대 편입...아들은 스위스 로잔 연수" ('션과함께')

3.

송영길 만난 김호중 “왜 다시 무대 서야 하는지 깨달았다” 옥중 편지[SC이슈]

4.

'불법 도박 논란' S.E.S 슈, "나 전과가 있어" 폭탄 발언...울고 웃은 팬미팅 [종합]

5.

이지훈♥아야네, 한집 사는 '19명 3대 대가족'과 보낸 추석 "각 층에서 음식 준비"

연예 많이본뉴스
1.

'진화와 이혼' 함소원, 장문의 심경고백 "둘째 가지려 시험관 시술..한계 봉착해"

2.

조혜련, 자식농사 대성공했다 "딸, 외대 편입...아들은 스위스 로잔 연수" ('션과함께')

3.

송영길 만난 김호중 “왜 다시 무대 서야 하는지 깨달았다” 옥중 편지[SC이슈]

4.

'불법 도박 논란' S.E.S 슈, "나 전과가 있어" 폭탄 발언...울고 웃은 팬미팅 [종합]

5.

이지훈♥아야네, 한집 사는 '19명 3대 대가족'과 보낸 추석 "각 층에서 음식 준비"

스포츠 많이본뉴스
1.

'영혼의 단짝' 케인 뛰어넘을 기세..."손흥민 더 빛나게 하겠다" '흥부 듀오' 부앙가의 다짐

2.

"이길 것 같다" 후라도도 넘어섰다, 파죽의 10연승, 사상 두번째 업셋 시리즈 발판, 1차전 승리→WC 승부 원점[WC1리뷰]

3.

승리에도 웃지 못한 이호준 감독 "김형준 부상 걱정, 권희동-김휘집 포수로 나갈 수도" [WC1 현장]

4.

132억 미친 오버페이? 아프지만 않다면, 구창모는 '먹튀' 아닌 '초특급' 에이스다 [WC1 현장]

5.

"첫 포스트시즌인데…" 원태인도 세모가 아니었지만, 삼성이 승부수를 띄우지 못한 이유, 좌완 루키만 빛났다[WC1]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.