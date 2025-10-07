‘서울 자가+대기업 부장’ 류승룡, 인생 벼랑 끝에 섰다…‘김 부장 이야…

|
[스포츠조선 조민정 기자] 대기업 25년차 부장 류승룡의 리얼 생존기가 온다.
'김 부장 이야기'는 자신이 가치 있다고 믿었던 모든 것을 한순간에 잃은 한 중년 남성이 긴 여정을 통해 대기업 부장이 아닌 '진짜 나'를 찾아가는 이야기를 그린다. 극 중 류승룡은 ACT 기업 입사 25년차 영업 1팀 부장 김낙수로 분한다. 땀 흘려 달려온 끝에 '서울 자가+대기업 부장'이라는 남부럽지 않은 타이틀을 얻었지만, 인생의 또 다른 시험대 앞에 서게 된다.
겉보기엔 완벽하지만 속은 불안한 남자 김낙수. 아내와 명문대생 아들을 둔 평온한 가정의 가장이자, 승진 한 번 놓친 적 없는 모범 직장인으로 살아온 그는 이제 '임원 승진'이라는 마지막 관문을 앞두고 있다. 하지만 직원에서 임원으로의 벽은 생각보다 높다. 과연 김 부장은 '서울 자가에 대기업 다니는 김 부장'이라는 명함을 더 화려하게 업데이트할 수 있을까.
공개된 스틸컷에서는 현실 직장인의 냄새가 진하게 묻어난다. '휴먼다큐 인생극장'이라는 자막 아래 후배에게 '라떼 시절' 훈수를 두고, 상사에게 잔소리를 들은 뒤 처진 어깨로 귀가하는 김낙수의 모습은 우리 주변의 아버지, 그리고 평범한 직장인을 떠올리게 한다. 회사에선 성실한 부장으로, 집에서는 든든한 가장으로 하루하루를 버텨내는 그의 이야기가 시청자들의 공감을 자극할 예정이다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com