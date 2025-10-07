‘서울 자가+대기업 부장’ 류승룡, 인생 벼랑 끝에 섰다…‘김 부장 이야기’ 기대↑

기사입력 2025-10-07 10:49




‘서울 자가+대기업 부장’ 류승룡, 인생 벼랑 끝에 섰다…‘김 부장 이야…

[스포츠조선 조민정 기자] 대기업 25년차 부장 류승룡의 리얼 생존기가 온다.

JTBC 새 토일드라마 '서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기'(연출 조현탁, 극본 김홍기·윤혜성, 제작 SLL·드라마하우스·바로엔터테인먼트)가 오는 25일 오후 10시 40분 첫 방송된다.

'김 부장 이야기'는 자신이 가치 있다고 믿었던 모든 것을 한순간에 잃은 한 중년 남성이 긴 여정을 통해 대기업 부장이 아닌 '진짜 나'를 찾아가는 이야기를 그린다. 극 중 류승룡은 ACT 기업 입사 25년차 영업 1팀 부장 김낙수로 분한다. 땀 흘려 달려온 끝에 '서울 자가+대기업 부장'이라는 남부럽지 않은 타이틀을 얻었지만, 인생의 또 다른 시험대 앞에 서게 된다.

겉보기엔 완벽하지만 속은 불안한 남자 김낙수. 아내와 명문대생 아들을 둔 평온한 가정의 가장이자, 승진 한 번 놓친 적 없는 모범 직장인으로 살아온 그는 이제 '임원 승진'이라는 마지막 관문을 앞두고 있다. 하지만 직원에서 임원으로의 벽은 생각보다 높다. 과연 김 부장은 '서울 자가에 대기업 다니는 김 부장'이라는 명함을 더 화려하게 업데이트할 수 있을까.

공개된 스틸컷에서는 현실 직장인의 냄새가 진하게 묻어난다. '휴먼다큐 인생극장'이라는 자막 아래 후배에게 '라떼 시절' 훈수를 두고, 상사에게 잔소리를 들은 뒤 처진 어깨로 귀가하는 김낙수의 모습은 우리 주변의 아버지, 그리고 평범한 직장인을 떠올리게 한다. 회사에선 성실한 부장으로, 집에서는 든든한 가장으로 하루하루를 버텨내는 그의 이야기가 시청자들의 공감을 자극할 예정이다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유명 연예인 제주 카페, 무려 1800평 나라땅 무단 사용..주인은 빽가?

2.

임형주, 고자설에 발끈 "화학적 거세 위해 日서 주사 맞았다고" ('4인용 식탁')

3.

유연석, 금수저 집안이었다 "父 대학 교수, '소주 먹는 교수님'이 별명" ('핑계고')

4.

“가왕 무대, 스타 관객까지” 조용필 ‘허공’ 떼창 중 이승기 미소 포착[SC리뷰]

5.

외대생 딸·로잔行 아들→대입 합격 딸까지…조혜련도 신동엽도 ‘자식농사 대성공’[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

유명 연예인 제주 카페, 무려 1800평 나라땅 무단 사용..주인은 빽가?

2.

임형주, 고자설에 발끈 "화학적 거세 위해 日서 주사 맞았다고" ('4인용 식탁')

3.

유연석, 금수저 집안이었다 "父 대학 교수, '소주 먹는 교수님'이 별명" ('핑계고')

4.

“가왕 무대, 스타 관객까지” 조용필 ‘허공’ 떼창 중 이승기 미소 포착[SC리뷰]

5.

외대생 딸·로잔行 아들→대입 합격 딸까지…조혜련도 신동엽도 ‘자식농사 대성공’[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

'흥민아, 나 진짜 어떻게 하니' 英 BBC 인정…손흥민 없이 못 이기는 포스테코글루 입지 위태 '123일 해고 감독 언급'

2.

브라질 몰라? 비니시우스 처음 봐? 자신감 감득한 日 국대의 폭탄 발언..."라인 올려서 상대, 우리 골대로부터 멀어질 것"

3.

홈런왕의 레벨이 달랐던 수비...디아즈는 왜 뛰지 않았고, 데이비슨은 왜 2루에 먼저 던졌을까 [WC1 현장]

4.

英 'BBC피셜' 떴다! "손흥민의 길 걷는다" 토트넘 복귀 NO, 해리 케인 "바이에른 뮌헨 굿…MLS, 내 커리어 후반부의 일"

5.

꼴찌팀의 정규시즌 최종전에 '2만9467명' 만원 관중, 사퇴 발표 요시이 롯데 감독은 눈물[민창기의 일본야구]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.