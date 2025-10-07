41세 정세협, 백혈병→심장마비…사망 전날까지 ‘개콘’ 웃음 주고 떠났다 [종합]

기사입력 2025-10-07 14:08


41세 정세협, 백혈병→심장마비…사망 전날까지 ‘개콘’ 웃음 주고 떠났다…

[스포츠조선 이유나 기자] "사망 전날 '개그콘서트' 무대까지 섰는데..."

백혈병을 이겨내고 활발하게 활동하던 개그맨 정세협이 지난 6일 하늘의 별이 됐다. 향년 41세.

7일 대한민국방송코미디언협회에 따르면 고인의 사망 원인은 심장마비라고 전했다. 정세협은 지난 2015년 백혈병 투병을 시작했고, 2022년 골수이식을 통한 완치 소식을 알린 바 있다. 복귀 후 코미디 무대에서 맹활약했고, 최근까지 방송에 출연했다. 사망 전날 방송된 '개그콘서트'의 '발연기학원' 코너가 유작이다.

마지막 무대에서 정세협은 천의 얼굴을 가진 배우로 등장해 마지막까지 웃음을 안겼다. 그는 "주연 배우의 연기를 보여주겠다"는 소개와 함께 중견배우 주현의 성대모사를 선보여 웃음을 유발했다.

1984년생인 정세협은 2008년 SBS 10기 공채 개그맨으로 데뷔했고, SBS '웃음을 찾는 사람들'과 '개그투나잇', KBS 2TV '개그콘서트' 등 많은 공개 코미디 프로그램에서 활약했다. 지난 2024년 KBS2 '개그콘서트'를 통해 약 10년 만에 복귀한 그는 '마지막 출근', '이토록 친절한 연애', '지옥의 출근길', '쭈꾸미 게임' 등 다양한 코너에서 활약을 펼쳤다.


41세 정세협, 백혈병→심장마비…사망 전날까지 ‘개콘’ 웃음 주고 떠났다…
특히 '개그투나잇'의 하오차오 코너에서 강아지 '차오차오(차우차우)' 캐릭터로 등장해 많은 사랑을 받았다.

빈소는 경기도 화성의 함백산장례식장 2호실에 마련됐다. 발인은 9일 오전 7시 40분이고, 장지는 함백산추모공원이다.

lyn@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'백혈병 투병' 정세협, 6일 사망…'개그콘서트' 복귀 1년만 안타까운 비보

2.

'43세 미혼' 남창희, 드디어 장가간다…"미모의 여친과 내년 결혼 확정"

3.

김경란, 알고보니 ‘선우용여 생명의 은인’…“뇌경색 증상 포착 녹화 중단”

4.

서동주, 재혼 후 첫 명절에 플렉스…양가에 '100만 원' 한우 선물

5.

41세 정세협, 백혈병→심장마비…사망 전날까지 ‘개콘’ 웃음 주고 떠났다 [종합]

연예 많이본뉴스
1.

'백혈병 투병' 정세협, 6일 사망…'개그콘서트' 복귀 1년만 안타까운 비보

2.

'43세 미혼' 남창희, 드디어 장가간다…"미모의 여친과 내년 결혼 확정"

3.

김경란, 알고보니 ‘선우용여 생명의 은인’…“뇌경색 증상 포착 녹화 중단”

4.

서동주, 재혼 후 첫 명절에 플렉스…양가에 '100만 원' 한우 선물

5.

41세 정세협, 백혈병→심장마비…사망 전날까지 ‘개콘’ 웃음 주고 떠났다 [종합]

스포츠 많이본뉴스
1.

"뼈 부러진 손으로 홈런을?" 이런 괴력이 있나? 사령탑 눈물 짓게 한 헌신과 투혼[WC2]

2.

'지옥문 열릴 뻔, 사시키가 닫았다' 스넬 6이닝 무실점호투+사시카 2G연속 세이브. 다저스 디비전시리즈 원정 2연승

3.

70억 들여 영입했는데, 사구 교체에 미출전 명단 굴욕까지...최원태의 암울한 가을 [WC2 현장]

4.

[공식발표]'대전 히어로' 멀티골 넣은 마사, 32라운드 MVP 영광

5.

'김형준 골절, 박건우도 없다' 우려가 현실로, 업셋시리즈 노리던 NC 대형악재 초비상[WC2]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.