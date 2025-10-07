'이혼’ 박은혜, 친자 스캔들 터졌다…"사랑 몰고 다니는 여자" (마리와…

|
[스포츠조선 이유나 기자]배우 박은혜가 폭넓은 연기 스펙트럼으로 일일 안방극장을 사로잡을 준비를 마쳤다.
오는 10월 첫 방송 예정인 KBS 1TV 새 일일드라마 '마리와 별난 아빠들'(연출 서용수 / 극본 김홍주 / 제작 LI엔터테인먼트, 몬스터유니온)은 마리의 우당탕 아빠 찾아 삼만리! 피보다 진하고, 정자보다 끈질긴 별난 가족의 탄생을 그린 드라마다.
박은혜는 맡은 캐릭터에 대해 "그동안 해 왔던 역할들과 다르지만, 마음속으로 늘 한 번쯤 해보고 싶은 캐릭터였다"면서 "한 장면 안에서 감정이 여러 번 변하기도 하는 인물이라 실제 주변 인물들의 다양한 성격을 시라에게 대입해 보는 노력을 하고 있다"며 남다른 애정을 드러냈다.
|
또한 박은혜는 '마리와 별난 아빠들'의 관전 포인트로 다채로운 캐릭터 플레이를 꼽았다. 그는 "다양한 인물들의 삶을 구경하면서 진정한 가족의 의미를 찾아보면 순간순간 행복하실 것"이라면서 "하루 일과가 끝나고 가족의 따뜻한 사랑 이야기를 보시면 피곤이 풀릴 것이다. '마리와 별난 아빠들'을 보고 많이 웃어달라"고 예비 시청자들에게 뜨거운 응원을 당부했다.
한편, 섬세한 연출력을 선보일 서용수 감독과 유려한 필력으로 시청자를 사로잡을 김홍주 작가가 뭉친 KBS 1TV '마리와 별난 아빠들'은 '대운을 잡아라' 후속으로 오는 10월 13일 월요일 저녁 8시 30분 첫 방송된다.
사진 제공: KBS 1TV 새 일일드라마 <마리와 별난 아빠들>
lyn@sportschosun.com