'이혼' 박은혜, 친자 스캔들 터졌다…"사랑 몰고 다니는 여자" (마리와 별난 아빠들)

기사입력 2025-10-07 15:15


[스포츠조선 이유나 기자]배우 박은혜가 폭넓은 연기 스펙트럼으로 일일 안방극장을 사로잡을 준비를 마쳤다.

오는 10월 첫 방송 예정인 KBS 1TV 새 일일드라마 '마리와 별난 아빠들'(연출 서용수 / 극본 김홍주 / 제작 LI엔터테인먼트, 몬스터유니온)은 마리의 우당탕 아빠 찾아 삼만리! 피보다 진하고, 정자보다 끈질긴 별난 가족의 탄생을 그린 드라마다.

박은혜는 감정적이면서도 열정적인 여자 주시라 역을 맡았다. 이 시대의 로맨티스트인 시라는 사랑과 관련된 자잘한 사건사고를 몰고 다니는 캐릭터로, 겉으로는 철없어 보일지 몰라도 딸 강마리(하승리 분)를 생각하는 마음만큼은 누구보다 속깊은 인물이다. 마리를 둘러싼 '친자 스캔들'의 시작이자 끝인 엄마 주시라 역의 박은혜는 작품에 대한 관심과 기대를 당부했다.

박은혜는 맡은 캐릭터에 대해 "그동안 해 왔던 역할들과 다르지만, 마음속으로 늘 한 번쯤 해보고 싶은 캐릭터였다"면서 "한 장면 안에서 감정이 여러 번 변하기도 하는 인물이라 실제 주변 인물들의 다양한 성격을 시라에게 대입해 보는 노력을 하고 있다"며 남다른 애정을 드러냈다.


이어 주시라 캐릭터의 매력을 묻자, 박은혜는 "계산적이지 않은 모습"이라고 말했다. 그녀는 "(시라의) MBTI를 따지자면 ENFP이다. 즉흥적이고 순수한, 사랑을 중요하게 생각하는 여자"라고 설명했다. 시라가 가끔 보여주는 날카로운 성격에 대해서는 "욱하는 성격이 철이 없어 보일지 몰라도, 그 모든 행동들의 이유가 '딸을 지키는 마음'에서 시작된 것"이라면서 "누군가가 자기 자식을 건드리면 바로 물어버리려는, 동물에 비유하자면 암사자 느낌"이라고 덧붙였다. 또한 박은혜는 '예쁜 외모'를 가진 시라의 캐릭터에 맞게 "다이어트를 열심히 했다"며 작품에 임하는 소감을 전했다.

또한 박은혜는 '마리와 별난 아빠들'의 관전 포인트로 다채로운 캐릭터 플레이를 꼽았다. 그는 "다양한 인물들의 삶을 구경하면서 진정한 가족의 의미를 찾아보면 순간순간 행복하실 것"이라면서 "하루 일과가 끝나고 가족의 따뜻한 사랑 이야기를 보시면 피곤이 풀릴 것이다. '마리와 별난 아빠들'을 보고 많이 웃어달라"고 예비 시청자들에게 뜨거운 응원을 당부했다.

한편, 섬세한 연출력을 선보일 서용수 감독과 유려한 필력으로 시청자를 사로잡을 김홍주 작가가 뭉친 KBS 1TV '마리와 별난 아빠들'은 '대운을 잡아라' 후속으로 오는 10월 13일 월요일 저녁 8시 30분 첫 방송된다.

사진 제공: KBS 1TV 새 일일드라마 <마리와 별난 아빠들>

lyn@sportschosun.com

